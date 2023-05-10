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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من بولندا بشأن سقوط صاروخ روسي علي أراضيها

روسيا وبولندا
روسيا وبولندا

قالت إذاعة “RMF” البولندية، نقلاً عن نتائج التحقيق، إن الصاروخ، الذي عُثر عليه في أبريل بالقرب من مدينة بيدجوشتش البولندية، هو صاروخ روسي.

وذكرت وسائل الإعلام البولندية، أنه "تم العثور على صاروخ كروز روسي الصنع Kh-55 في زاموستي بالقرب من بيدجوشتش. هذه هي النتائج الأولية للمعهد الفني لقوات الطيران، الذي يقوم بفحص هذا الجسم لمكتب المدعي العام".

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كما خلص الخبراء إلى أن صاروخ Kh-55 حلق على الأرجح عبر الحدود الشرقية للبلاد، لأن الجيش البولندي "ليس لديه مثل هذا الصاروخ في الخدمة أو في المستودعات".

يشار إلى أن مكتب المدعي العام وصف سقوط المقذوف بأنه "يشكل تهديدًا لحياة وصحة العديد من الأشخاص".

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