استنفار الجبهة الداخلية.. تحرك عاجل من وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن قصف غزة

طلب وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الأربعاء، من حكومة الاحتلال استنفار الجبهة الداخلية لمسافة 80 كم من حدود قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن طائرات حربية شنت غارات، على موقعين لإطلاق قذائف هاون تابعين للجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

وأضاف أدرعي في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل لحماية مواطني إسرائيل.

كما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن أكثر من 170 صاروخا أطلقت من غزة حتى الآن، على الرغم من قصف سلاح الجو الإسرائيلي منصات صواريخ تابعة للفصائل الفلسطينية في غزة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي منذ قليل، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكد على الاستعداد لاحتمال توسيع العملية العسكرية وتوجيه "ضربات شديدة" لغزة.