شاهد.. فيديو يرصد غارات إسرائيل على مواقع تابعة للجهاد الإسلامي بغزة

نشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على حسابه بموقع "تويتر"، مقطع فيديو يظهر الغارات التي تم شنها على منصات تابعة للجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

وقال أدرعي إن طائرات ومروحيات حربية أغارت في الساعات الأخيرة على نحو 40 منصة اطلاق صواريخ وقذائف هاون تحت أرضية تابعة للجهاد الاسلامي في أنحاء قطاع غزة.

وأضاف "في هذه الساعة يواصل الجيش الإسرائيلي قصف منصات ومواقع أخرى تابعة للتنظيم".

وفي وقت سابق، أكد أدرعي أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل لحماية مواطني إسرائيل.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، جدد اليوم الأربعاء، هجومه الواسع على عدد من المناطق المتفرقة في قطاع غزة.

وطلب جيش الاحتلال من المستوطنين في مستوطنات "غلاف غزة" الدخول إلى الملاجئ فوراً.

من جانبها، قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن الاحتلال واصل غاراته على مواقع مختلفة في قطاع غزة، ظهر اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن طائرات الاحتلال استهدفت مواقع وأراض زراعية في مناطق مختلفة بقطاع غزة.