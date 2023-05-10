عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أقوى من الكوارع والجمبري.. هبة قطب تكشف عن نبات سحري للعلاقة الزوجية

هبة قطب
هبة قطب

كشفت الدكتورة هبة قطب استشاري العلاقات الزوجية عن زيادة القدرة عند الرجال وذلك خلال برنامج واحد من الناس.

وأكدت قطب ان هناك نباتا سحريا أقوى من الجمبري ومن الكوارع يزيد من القدرة ويعالج ومفيد للرجال وللعلاقة الزوجية. 

وأشارت الى ان هذا النبات معروف بالجعضيض وهو نبات الجعضيض النجمية، وهو شبيه بنبات السريس ، ومذاقه يميل الى المرار، ويستعمل من النبات جميع اجزائه ، ويحتوي نبات الجعضيض على مضادات الاكسدة ، وفيتامين ج والسيترولات والمطاط.

الخواص الطبية لنبات الجعضيض :

مقوٍ للرجال وأفضل من أي مقوٍ غذائي ويغنيك عن الادوية كما أنه منظم لمستوى السكر في الدم .
مدر للبول .
مسهل قوي .
مخفض لمستوى الكوليسترول في الدم كما أن الجعضيض يعالج التهاب وتضخم البروستاتا .

 

طريقة تحضير نبات الجعضيض

لعمل محلول الجعضيض يغلى قبضة من نبات الجعضيض في كأس ماء لمدة خمس دقائق ثم يصفى ويحلى ويشرب فنجان قبل الاكل بنصف ساعة ثلاث مرات كل يوم. 

الانتصاب الدكتورة هبة قطب العلاقة الزوجية العلاقات الزوجية والصحة الجنسية العلاقات الزوجية القدرة الجنسية ضعف الانتصاب علاقة الزوجية يزيد من القدرة الجنسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض شديد.. الدولار يتلقى ضربة قوية بعد بيانات مقلقة عن الاقتصاد الأمريكي

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

تأييد الحكم.. قرار عاجل ضد محمد رمضان في سب وقذف عمرو أديب

عاجل.. الحكومة توافق على إعفاء واردات الذهب بحوزة القادمين لمصر من الضريبة والرسوم

بسبب العزومة.. تصعيد جديد من الزمالك ضد كهربا في الفيفا

على مسئولية أحمد سليمان: 5 مليارات جنيه دخل الزمالك الـ8 سنوات الماضية

موقف مصري جديد بشأن قضية سد النهضة .. اعرف الحكاية

طعام رخيص يعالج الكوليسترول والضعف والإرهاق | اكتشفه

ترشيحاتنا

التضامن: نصرف 2.5 مليار جنيه شهريا على معاش تكافل وكرامة

بعد إعفائه من الجمارك .. بشرى بشأن استقرار أسعار الذهب في مصر

المعركة لم تنتهِ .. بيان عاجل من وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن غزة

للتنصت على المكالمات الهاتفية.. عضو بـ البرلمان الأوروبي يوبخ أمريكا

رماها في الشارع.. طلاق عروس «من يُؤتمن على العرض» يشعل السوشيال ميديا

موعد انتهاء مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج.. ماذا حققت من مكاسب؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجآت كأس مصر .. هل تتفوق فرق دوري المظاليم على المحترفين؟

صور زواج ريم طارق الأول تشعل السوشيال ميديا

أقوى من الكوارع والجمبري.. هبة قطب تكشف عن نبات سحري للعلاقة الزوجية

آثاره فريدة لم تتكرر.. شاهد كنوز رمسيس الثاني في فرنسا

فيديو

السر وراء انخفاض الجنيه أمام الدولار | وزير المالية يكشف المستور

جومانا مراد تمتدح المصريين.. ماذا قالت؟.. فيديوجراف

براءة وفاء مكي فنكوش.. تعليق ناري من محامى الخادمتين| فيديو

الحكومة توافق على نظام العمل عن بعد لمدة 6 أشهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ