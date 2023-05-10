أقوى من الكوارع والجمبري.. هبة قطب تكشف عن نبات سحري للعلاقة الزوجية

كشفت الدكتورة هبة قطب استشاري العلاقات الزوجية عن زيادة القدرة عند الرجال وذلك خلال برنامج واحد من الناس.

وأكدت قطب ان هناك نباتا سحريا أقوى من الجمبري ومن الكوارع يزيد من القدرة ويعالج ومفيد للرجال وللعلاقة الزوجية.

وأشارت الى ان هذا النبات معروف بالجعضيض وهو نبات الجعضيض النجمية، وهو شبيه بنبات السريس ، ومذاقه يميل الى المرار، ويستعمل من النبات جميع اجزائه ، ويحتوي نبات الجعضيض على مضادات الاكسدة ، وفيتامين ج والسيترولات والمطاط.

الخواص الطبية لنبات الجعضيض :

مقوٍ للرجال وأفضل من أي مقوٍ غذائي ويغنيك عن الادوية كما أنه منظم لمستوى السكر في الدم .

مدر للبول .

مسهل قوي .

مخفض لمستوى الكوليسترول في الدم كما أن الجعضيض يعالج التهاب وتضخم البروستاتا .

طريقة تحضير نبات الجعضيض

لعمل محلول الجعضيض يغلى قبضة من نبات الجعضيض في كأس ماء لمدة خمس دقائق ثم يصفى ويحلى ويشرب فنجان قبل الاكل بنصف ساعة ثلاث مرات كل يوم.