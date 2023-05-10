تعليق مثير من نجم صن داونز عن بيرسي تاو

نشر أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق ،تصريحات لاعب صن داونز اوبري موديبا عن بيرسي تاو نجم الأهلي.

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : "أوبري موديبا، الظهير الأيسر لفريق ماميلودي صن داونز في تصريحات لإذاعة "Radio 2000" الجنوب إفريقيا: بيرسي تاو أخطر لاعبي الأهلي" .

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره بالترجي التونسي في المباراة المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الأهلي والترجي في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة وسيتم إذاعتها عبر قناة بي إن سبورت المشفرة.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، أمس إلى مطار قرطاج، بعد رحلة استغرقت ما يقرب من ثلاث ساعات ونصف الساعة منذ إقلاع الطائرة من مطار القاهرة.

وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا بعد تخطي الرجاء المغربي في الدور ربع النهائي بمجموع لقائي الذهاب والعودة، حيث فاز الفريق بهدفين دون رد في مباراة الذهاب على استاد القاهرة، وانتهت مباراة العودة بالتعادل السلبي على المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء