عالم آثار أجنبي يدّعي إصابته بلعنة الفراعنة .. ما القصة؟

ادعى عالم آثار أجنبي أنه أصيب بلعنة الفراعنة بعد أن فتح مقبرة مصرية قديمة، حيث عانى من الهلوسة وسعال يصاحبه دم.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، كان رامي روماني يصور البرنامج التلفزيوني 'Mummies Unwrapped' لقناة ديسكفري عندما دخل القبو بمقبرة، لم يلمسها أحد منذ 600 عام.

وبعد بضع ساعات من فتحه للمقبرة وعودته إلى القاهرة، بدأ يشعر بتوعك ، وفي اليوم التالي استيقظ مع حمى 107 درجات فهرنهايت (42 درجة) وأعراض أكثر حدة.

تم استدعاء الأطباء الذين أعطوه المضادات الحيوية ، معتقدين أنه التقط عدوى من الغبار أو حيوان ، لكنه لم يتعاف تمامًا لمدة أربعة أيام أخرى.

وقال عالم الآثار لصحيفة "الخليج تايمز" في ذلك الوقت: "سواء كانت لعنة مومياء أم لا ، فقد أصابني شيء ما في تلك المقبرة".



عالم الاثار رامي روماني

وفي عام 2019 ، عانى روماني من مرضه الغامض بعد دخوله مقبرة في مدينة العمارنة، حيث كان يحاول معرفة المزيد عن الفرعون إخناتون.

وأوضح عالم الاثار ومقدم البرامج التلفزيونية لصحيفة الخليج تايمز: كنا نصور حلقة نحاول التعرف على مومياء نعتقد أنها يمكن أن تكون شخصية من الكتاب المقدس.

وتابع “بينما كنا نصور ذلك ، ذهبنا إلى قبر لم يتم فتحه منذ سنوات. لقد فتحنا الباب وسيبقى السكان المحليون بعيدًا أولاً للتأكد من عدم وجود أي ثعابين. لم نؤمن باللعنات ، لقد مررنا مباشرة عبر السلالم. كان القبر لا نهاية له. واصلنا النزول وهو مترب تمامًا".

وفي هذا الوقت بدأ يشعر بالتوعك ، وفي اليوم التالي ظل يسعل دماء، وأصيب بالهلوسة، ولم يستطع أي من الأطباء معرفة ما كان لديه.