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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تكريم المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار بجائزة رواد التجارة العالمية

صدى البلد

 حصدت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، ذراع التأمين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية اليوم ، جائزة رواد التجارة الدولية للتمويل الإسلامي في التجارة، وتم تقديم هذه الجائزة إلى المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات خلال حفل توزيع جوائز التجارة 2023، وتحتفل جوائز تمويل التجارة بالابتكار والتميز والنمو في التجارة والسلع وسلسلة التوريد وأسواق تمويل الصادرات، إضافة إلى التمويل الإسلامي، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية.


وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات أسامة قيسي:"تؤكد هذه الجائزة على التزام المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات الراسخ بدعم التجارة وتعزيزها في العالم الإسلامي، وتعزيز التنمية الاقتصادية، ودفع عجلة النمو المستدام، وتعد الجائزة بمثابة اعتراف بتفاني المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في تزويد الدول الأعضاء، من خلال خدمات تأمين وإدارة مخاطر إسلامية شاملة وعالمية المستوى، ولا نزال ملتزمين بدفع التغيير التحويلي في هذا القطاع".

يذكر أن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، شاركت بنشاط في النمو الاقتصادي للدول الأعضاء فيها، من خلال تقديم حلول التأمين وإعادة التأمين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والحد من مخاطر التجارة والاستثمار، وتعزيز التوسع في التجارة داخل دول منظمة التعاون الإسلامي.

الابتكار والتميز الاجتماعات السنوية البنك الاسلامي للتنمية التجارة العالمية التمويل الاسلامي

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