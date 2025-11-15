قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نانسي عجرم عن ماجد الكدواني: بيضحكني ويبكيني في دقائق
بمحركات متنوعة.. انطلاق تويوتا هايلكس 2026 بيك أب
خطة أمريكية لتقسيم غزة إلى قسمين أحدهما يخضع لسيطرة الاحتلال وقوات دولية
سوريا .. وزارة الدفاع تعثر على موقع إطلاق الصواريخ نحو حي المزة
تأهل تاريخي لـ كرواتيا إلى مونديال 2026
دعاء جوف الليل للفرج القريب.. أفضل أوقات يستجاب فيها الدعوات
سوبارو تكشف النقاب عن BRZ تايب RA الجديدة.. صور
نانسي عجرم تكشف أصعب مهمة في حياتها: أنا أم Old School..وبحب الأصوال
الداخلية: إجراءات قانونية تجاه أنصار مرشح برلمانى بالشروق.. ماذا حدث؟
إنفجار في مركز شرطة جامو وكشمير بالهند.. مصرع7 أشخاص وإصابة27 أخرين
عمرو سلامة: 70% من فيلم الشيخ جاكسون مأخوذ من حياتي الشخصية
تأهل تاريخي لـ كرواتيا إلى مونديال 2026

حجز منتخب كرواتيا رسميًا مكانه في نهائيات كأس العالم 2026 بعد انتصاره المستحق على جزر فارو بنتيجة 3–1، ليصبح ثالث المنتخبات الأوروبية المتأهلة بعد إنجلترا وفرنسا. 

ورفع المنتخب الكرواتي رصيده إلى 19 نقطة في صدارة مجموعته قبل جولة من النهاية، ليؤكد حضوره في المحفل العالمي للمرة السابعة في تاريخه والرابعة على التوالي. هذا الاستمرار يعكس مدى القوة والاتساق الذي بات يميز الكرة الكرواتية خلال السنوات الأخيرة، ويبرهن على قدرة المنتخب على الحفاظ على مكانته بين كبار القارة.

داليتش.. بصمة مدرب يصنع التاريخ

لم يكن التأهل مجرد إنجاز جديد يُضاف لسجل كرواتيا، بل حمل أيضًا علامة فارقة في تاريخ المدرب زلاتكو داليتش، الذي أصبح رسميًا الأكثر قيادةً للمنتخب نحو كأس العالم عبر التاريخ بثلاث نسخ متتالية. فمنذ توليه المسؤولية، قاد داليتش كرواتيا إلى نهائي كأس العالم 2018 في واحدة من أبرز المفاجآت، قبل أن يحقق المركز الثالث في مونديال قطر 2022، ليعود اليوم ويحسم بطاقة التأهل إلى نسخة 2026، مثبتًا مكانته كأفضل مدرب في تاريخ الكرة الكرواتية وركيزة أساسية في مشروعها الرياضي.

جيل ثابت ومشروع لا يتوقف

يواصل الجيل الكرواتي الحالي، رغم التبديلات المتتالية، تأكيد قدرته على المنافسة على أعلى المستويات بفضل وضوح فلسفة اللعب والاستقرار الفني الذي أرساه داليتش. فقد أثبت المنتخب أنه قادر على التجدد دون التفريط في الهوية، مستفيدًا من عناصر الخبرة والشباب على حد سواء.

التحضير للمونديال القادم وطموحات جديدة

ومع ضمان بطاقة التأهل، يتجه تركيز المنتخب الكرواتي نحو مرحلة التحضير لمونديال 2026 الذي سيُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وتبدو طموحات الكروات كبيرة، خاصة بعد الإنجازين التاريخيين في روسيا وقطر، حيث يسعى الفريق لكتابة فصل جديد في مسيرته ومحاولة الذهاب بعيدًا في البطولة معتمدًا على مشروع متكامل واستقرار فني أصبح نموذجًا يحتذى في أوروبا


 

