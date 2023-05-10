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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

معجنات سهلة.. طريقة عمل ميني بيتزا بالجبنة

صدى البلد

إذا كنت من محبي المعجنات نقدم لكي طريقة عمل ميني بيتزا  

المقادير 
3 كوب دقيق
2 ملعقة صغيرة خميرة
1 ملعقة كبيرة سكر
1معلقة صغيره بيكنج بودر 
ماء دافئ للعجن حسب الطلب
ربع  كوب زيت
ذرة ملح

الحشوة  ( حسب الرغبه )
صوص بيتزا أو كاتشب حسب الرغبة
مكعبات فلفل اخضر
ميكس جبن 
زيتون اسود
زيتون اخضر
مكعبات طماطم صغيره

الطريقة 

نخلط السكر والخميرة بالماء الدافئ و أضيف الملح والزيت والبيكنج بودر.

ثم اعجن بالدقيق لكي تتكون عجينة طرية و ناعمة لا تلتصق باليد و تغطي   تترك لتخمر لمدة ساعة.

افرد العجينة واقطعها بالقطاعة إلى دوائر، أضع صلصة الطماطم، ثم الجبن  والفلفل الأخضر، والزيتون

يكون الحشو حسب الرغبة وخبز البيتزا على حرارة 180 لمدة عشر دقائق من أسفل وتذوب الجبنة وتقدم بألف هنا.
 

البيتزا المعجنات بيتزا بالجبنة طريقة عمل ميني بيتزا معجنات

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