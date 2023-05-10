معجنات سهلة.. طريقة عمل ميني بيتزا بالجبنة

إذا كنت من محبي المعجنات نقدم لكي طريقة عمل ميني بيتزا

المقادير

3 كوب دقيق

2 ملعقة صغيرة خميرة

1 ملعقة كبيرة سكر

1معلقة صغيره بيكنج بودر

ماء دافئ للعجن حسب الطلب

ربع كوب زيت

ذرة ملح

الحشوة ( حسب الرغبه )

صوص بيتزا أو كاتشب حسب الرغبة

مكعبات فلفل اخضر

ميكس جبن

زيتون اسود

زيتون اخضر

مكعبات طماطم صغيره

الطريقة

نخلط السكر والخميرة بالماء الدافئ و أضيف الملح والزيت والبيكنج بودر.

ثم اعجن بالدقيق لكي تتكون عجينة طرية و ناعمة لا تلتصق باليد و تغطي تترك لتخمر لمدة ساعة.

افرد العجينة واقطعها بالقطاعة إلى دوائر، أضع صلصة الطماطم، ثم الجبن والفلفل الأخضر، والزيتون

يكون الحشو حسب الرغبة وخبز البيتزا على حرارة 180 لمدة عشر دقائق من أسفل وتذوب الجبنة وتقدم بألف هنا.

