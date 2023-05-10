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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وقف دائم لإطلاق النار.. مشاورات بين مصر وبريطانيا بشأن السودان

صدى البلد

استقبل السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، اليوم، بمقر وزارة الخارجية، المبعوث البريطاني للسودان روبرت فيرويذر، والذي رافقه سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، جاريث بايلي، لمناقشة التطورات الأخيرة التي تشهدها السودان.

وحضر اللقاء السفير حسام عيسى مساعد وزير الخارجية مدير إدارة السودان وجنوب السودان.

وتناول اللقاء الجهود المبذولة للوصول إلى وقف فوري وشامل ومستدام لإطلاق النار حقناً لدماء الشعب السوداني الشقيق، وحفاظاً على أمن وسلامة المدنيين، وفتح ممرات إنسانية لتسهيل وصول الإمدادات الغذائية والطبية للسودانيين والدور المحوري لمصر وغيرها من دول الجوار في هذا الإطار.

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