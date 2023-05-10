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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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قسيمة الطلاق | محامى حسن شاكوش يعلن معلومة قانونية بشأن زواجه

حسن شاكوش و زوجته
حسن شاكوش و زوجته

أكد محمد أبو العلا محامي حسن شاكوش مطرب المهرجانات، أن موكله حسن شاكوش حضر اليوم أمام النيابة، ونفى جميع الاتهامات الموجهة له من قبل زوجته السابقة ريم طارق.

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وأضاف محامي حسن شاكوش مطرب المهرجانات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن حسن لم يمضِ على أي شيك، أو وصل يكون مضمونه أن عليه أموال لـ ريم. 

ولفت إلى أن الاتفاق على المؤخر كان شفويًا، وكان مقدرا بـ 300 ألف جنيه، والقائمة كانت بـ 80 ألفا، لعدم شرائها عفش لـ الشقة الزوجية.

وأشار إلى أن حسن شاكوش لم يعلم أنها قد تزوجت من قبله، ولكن تفاجأ بأنها مطلقة.

وأوضح أن الزوجة كان عليها أن تقدم قسيمة الطلاق، وقت عقد الزواج، و أن بطاقة زوجة حسن شاكوش مكتوب بها آنسة وليست مطلقة، وأكد أن هناك قضية مرفوعة على زوجته السابقة بسبب التزوير.

 

حسن شاكوش مطرب المهرجانات صالة التحرير عزة مصطفي صدى البلد

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