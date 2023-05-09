واقعة تزوير.. تطور جديد في أزمة حسن شاكوش وزوجته ريم طارق

كشفت المستشارة هايدي الفضالي، دفاع ريم طارق زوجة مطرب المهرجانات حسن شاكوش عن تفاصيل مثيرة بشأن وثيقة زواجهما التى تم نشرها اليوم ومدون بها إنها لم يسبق لها الزواج من قبل وهذا على غير الحقيقة.

وأضافت الفضالي لـ صدى البلد"، إنهم قاموا باستخراج وثيقة زواج مميكنة، وظهور تلك الوثيقة بتلك الحالة يعتبر تزويرا في أوراق رسمية يعتبر جناية، مضيفة بأنه سيتم اختصام المأذون الشرعي لسؤاله حول البيانات المدونة في تلك الوثيقة المسربة وكذلك حسن شاكوش للوقوف على حقيقتها.

وأوضحت إنه سيتم مطالبة حسن شاكوش بحكم محكمة تمهيدي بتقديم وثيقة الزواج للاطلاع عليها ثم الطعن عليها بالتزوير، بسبب ما دون بها إنها سبق لها الزواج وتم تسليم المأذون الشرعي شهادة طلاقها والمستندات التى تثبت ذلك.