عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

واقعة تزوير.. تطور جديد في أزمة حسن شاكوش وزوجته ريم طارق

حسن شاكوش وزوجته
حسن شاكوش وزوجته ريم طارق

كشفت المستشارة هايدي الفضالي، دفاع ريم طارق زوجة مطرب المهرجانات حسن شاكوش عن تفاصيل مثيرة بشأن وثيقة زواجهما التى تم نشرها اليوم ومدون بها إنها لم يسبق لها الزواج من قبل وهذا على غير الحقيقة.

وأضافت الفضالي لـ صدى البلد"، إنهم قاموا باستخراج وثيقة زواج مميكنة، وظهور تلك الوثيقة بتلك الحالة يعتبر تزويرا في أوراق رسمية يعتبر جناية، مضيفة بأنه سيتم اختصام المأذون الشرعي لسؤاله حول البيانات المدونة في تلك الوثيقة المسربة وكذلك حسن شاكوش للوقوف على حقيقتها.

وأوضحت إنه سيتم مطالبة حسن شاكوش بحكم محكمة تمهيدي بتقديم وثيقة الزواج للاطلاع عليها ثم الطعن عليها بالتزوير، بسبب ما دون بها إنها سبق لها الزواج وتم تسليم المأذون الشرعي شهادة طلاقها والمستندات التى تثبت ذلك.

ريم طارق زوجة مطرب المهرجانات حسن شاكوش مطرب المهرجانات حسن شاكوش حسن شاكوش شاكوش تزوير الماذون الشرعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قنبلة بوزن 74 مليار طن| زلزال خطير يضرب إثيوبيا على بعد كيلومترات من سد النهضة| ماذا حدث؟

انتحل صفة طبيب وكشف عورتها..قرار عاجل ضد أستاذ جامعي بكلية التربية الرياضية

أول رد من وزير الخارجية على تصريحات "حميدتي" ضد الطيران العسكري المصري

شبانة: الأهلي يوافق على رحيل محمد عبدالمنعم وبيرسي تاو بشرط واحد

نجما بيراميدز وإمام عاشور.. شبانة يكشف أول صفقات الأهلي بالميركاتو الصيفي

ننفرد بالمستندات| فيفا يعاقب الزمالك ماليا ويهدد بحرمانه من القيد 3 فترات

بالعصا.. تسريب فيديو خناقة عمرو يوسف مع تايسون

عاجل.. فيفا يعاقب الزمالك ويهدده بحرمانه من القيد 3 فترات |شاهد

موضوعات متعلقة

بيعاكسوا البنات.. حبس 4 شباب لممارستهم أعمال بلطجة أمام مدرسة بحلوان

للمصيف.. حبس نصاب الشاليهات بالقاهرة

خطوة بخطوة.. كيفية استخراج شهادة التحركات

كيفية استخراج بدل فاقد لرخصة القيادة| خدمات

زوجة حسن شاكوش تتخذ إجراءات تصعيدية ضد مطرب المهرجانات.. تفاصيل

بدون ترخيص.. حبس شخص لإدارته شبكة توزيع للإنترنت بدار السلام

بالضغط عالكابود.. حبس لصوص بطاريات السيارات بالساحل

بأسلوب التسلق.. حبس لصوص بمساكن الشروق

ترشيحاتنا

وزير الرياضة يطمئن على الحالة الصحية للمصابين بنزلات معوية بمركز التعليم المدني بالجزيرة

جهاد جريشة: طاقم حكام مباراة الزمالك وبروكسي لم يحتسب 3 ركلات جزاء

كيفية إضافة الزوجة على بطاقة التموين من الموبايل 2023

تونس.. إطلاق نار في كنيس يهودي بجزيرة جربة |فيديو

واقعة تزوير.. تطور جديد في أزمة حسن شاكوش وزوجته ريم طارق

البيت الأبيض: ندعو جميع الأطراف إلى احتواء التصعيد في غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير.. 8 علامات فى العين تكشف الإصابة بمرض خطير

القاتل الخفي.. احذر استخدام مجفف الأيدي في الحمامات العامة

تناول أقراص أوميجا 3 يوميا يسبب فوائد وأضرارا متنوعة.. لن تتوقعها

نفس نتيجة الدواء.. وصفة هاني الناظر المنزلية لعمل محلول لعلاج حب الشباب

فيديو

مفاجآت جديدة|ميار الببلاوي كلمة السر.. وفاء مكي تكشف خفايا جديدة بقضية الخادمتين

تغطية لتفاصيل المواجهة المرتقبة بين الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا| شاهد

يرقص مخمورا مع الفتيات.. حقيقة احتفال الملك تشارلز بتتويجه على العرش «فيديوجراف»

ميسي في السعودية.. لن تصدق قيمة راتبه اليومي مع فريق الهلال "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ