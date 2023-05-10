مصادر إسرائيلية: إصابة 3 مستوطنين عقب سقوط صواريخ في تل أبيب

قالت مصادر طبية إسرائيلية اليوم، إن 3 مستوطنين أصيبوا عقب سقوط صواريخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه بئر السبع وتل أبيب وعسقلان.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية منذ قليل، إن هناك تجددا لإطلاق الصواريخ على إسرائيل وسط أنباء عن مفاوضات لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة.

وأضافت قناة إسرائيلية، "تجدد إطلاق الصواريخ من غزة باتجاه جنوب عسقلان ومستوطنات محيط القطاع".

وأكد الجيش الإسرائيلي، أن صفارات الإنذار تنطلق في مدن سديروت وعسقلان ومحيط غزة، و بئر السبع وتل أبيب.

وتأتي تلك الغارات الصاروخية بعد وقت قليل من إعلان إسرائيل والفصائل الفلسطينية الهدنة لوقف إطلاق النار.