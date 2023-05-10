«الإعاقة منحة لا محنة»|جامعة الزقازيق تكرم الطلاب الفائزين باللقاء الرياضي من ذوي الهمم

كرم الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق ، والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب اليوم ، الطلاب الفائزين في اللقاء الرياضي من ذوي الهمم لطلبة وطالبات الجامعات المصرية "بارالمبياد الجامعات المصرية"، تحت شعار "الإعاقة منحة لا محنة" وذلك خلال حفل أقيم بكلية التجارة تحت إشراف الدكتور أحمد عنانى عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ومحمد متولي مدير عام رعاية الشباب ، و الدكتور هاله فاروق مسئول فريق متحدي الإعاقة بالجامعة، وبحضور الدكتور هلال عفيفي عميد كلية التجارة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة.

بدأ الحفل بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، ثم عرض لفيلم تسجيلى قصير عن نشاطات وفعاليات وإنجازات الطلاب ، والذي تم نقله بلغة الإشارة، كما ألقي الطالب محمد عبد النبي قصيدة شعرية ، حيث نالت تلك الفقرات استحسان جميع الحضور.

وأعرب الدكتور خالد الدرندلى عن بالغ سعادته واعتزازه بهذا اللقاء، مشيدا بالتنظيم المتميز لليوم، مؤكدًا على توفير الجامعة لكل الدعم والتسهيلات وتوفير سبل الراحة لأبنائه الطلاب من ذوي الهمم ، ومؤكدا على تذليل الصعاب وحل مشكلاتهم، نظرا لأنهم أثبتوا أن لديهم دائمًا القدرة والعزيمة على تحدى الصعاب وتحقيق المستحيل وبرهنوا أن الإعاقة لن تحول دون تحقيق هدفهم.

من جانبه أشار الدكتور عاطف حسين إلي أهمية الأنشطة الطلابية، ومؤكدا علي تقديم كافة سبل الدعم للطلبة من ذوي الهمم لضمان مشاركة فعالة في كافة الأنشطة الطلابية المختلفة وخاصة الرياضية منها ، ويتضح ذلك من خلال المشاركة الواسعة لذوي الهمم في مختلف المجالات وحصولهم علي مراكز متقدمة خلال كافة المحافل الرياضية.

وفي ختام الحفل كرم الدكتور خالد الدرندلي ، و الدكتور عاطف حسين الطلاب الفائزين بالمراكز الاولي والميداليات الذهبيه و الفضية و البرونزية بإهداءهم شهادات تقدير ومكافأت مادية.