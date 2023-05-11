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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

ردم ترعة العصارة مطلب أهالي الساحل بقنا حفاظا على صحة المواطنين

صدى البلد

طالب أهالي منطقة الساحل التابعة لمركز نجع حمادى محافظة قنا، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بردم الترعة، حيث تحتوى على أنواع مختلفة من المخلفات ومقلب للنفايات، الأمر الذى تسبب فى تلوث مياهها وتعود على أهل القرية بالأمراض والأوبئة، وتسببت فى عدد من الحوادث.

 

ويقول المواطن حسن الفولى فى رسالته : نعانى من وجود ترعة العصارة  المارة داخل الكتلة السكنية بشارع العصارة أكبر شارع في منطقة الساحل وهذا الطريق عمومي إلى مستشفى نجع حمادي العام ومنطقة العمائر السكنية ومنطقة الشادر ومدرسة الشطبية والخط السريع.

 

وأضاف: يقع بسببها العديد من الحوادث، خاصة من الأطفال نتيجة الوقوع فيها، مشيرا إلى وقوع حادثين غرق فى الآونة الأخيرة ، إضافة إلى انتشار القمامة مما تتسبب فى انتشار الروائح الكريهة، وأمراض للمواطنين، مما تسبب خطورة شديدة على صحة وأرواح الأهالى، فكل ما نحتاجه هو ردم هذه الترعة للتخلص من المشكلات الناتجة عنها.

 

واختتم استغاثته مناشدًا وزيري الموارد المائية والري والتنمية المحلية بسرعة التدخل وإصدار تعليمات مشددة للمسئولين بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حلول فورية لتلك المشكلة التي تهدد حياة وأرواح العديد من المواطنين والأطفال والموافقة على ردم الترعة.

للتواصل مع الشاكى من خلال رقم 01093958676

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

الأمراض والأوبئة انتشار الروائح الكريهة الموارد المائية والري انتشار القمامة ترعة العصارة حفاظا على صحة المواطنين داخل الكتلة السكنية

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