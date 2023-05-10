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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجوم وصناع مسلسل الهرشة السابعة في ضيافة شريف عامر على mbc مصر

أبطال مسلسل الهرشة
أبطال مسلسل الهرشة السابعة

في حلقة خاصة مليئة بالمفاجآت، يستضيف الإعلامي شريف عامر مُقدم برنامج "يحدث في مصر" على شاشة mbc مصر غدا "الخميس" في تمام الساعة الـ 10 مساءا، نجوم وصناع مسلسل "الهرشة السابعة" بعد النجاح الكبير، الذي حققه العمل على شاشة mbc مصر في شهر رمضان.
 

ويستضيف البرنامج خلال الحلقة، النجمة أمينة خليل، والفنان محمد شاهين، والفنان علي قاسم، والفنانة أسماء جلال، والمخرج كريم الشناوي، ويكشفون خلال العمل أسرار وكواليس حصرية عن المسلسل، وأبرز المواقف بينهم، وأسباب اختيار اسم المسلسل، والرسالة التي أراد أبطال وصناع العمل إرسالها للمشاهدين، ورؤيتهم لردود الأفعال الواسعة التي حققها العمل.


واستحوذ المسلسل على اهتمام المشاهدين ونال إشادة من الجمهور على الفكرة والقضية التي طرحها المسلسل، والتي تفاعل معها المشاهدين بصورة كبيرة.


وتذاع الحلقة غدا الخميس في برنامج "يحدث في مصر" على شاشة mbc مصر في تمام الساعة الـ10 مساءا.

أبطال مسلسل الهرشة السابعة 
أبطال مسلسل الهرشة السابعة 
الهرشة السابعة يحدث في مصر شريف عامر الإعلامي شريف عامر شاشة mbc مصر امينة خليل محمد شاهين

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