شاهد "تحت الترابيزة" بمسرح قصر ثقافة طور سيناء

شهد مسرح قصر ثقافة طور سيناء ، انطلاق فعاليات العرض المسرحي " تحت الترابيزة" للمخرج جمال مهران ، ويطرح العرض المسرحى قضية الصراع بين طبقات وشرائح المجتمع ، من خلال تعايش مجموعة شخصيات أسفل منضدة وأخرى فوق المنضدة، وبين هذا وذاك تكشف كل شخصية أسفل المنضدة عن معاناتها ، و تعيش هذه المجموعة على الفتات الذى يلقى إليها من أعلى المنضدة .

العرض تأليف سامح عثمان ، ديكور وملابس محمد أبوعمرة ، اشعار سامح الرازقى ، موسيقى وألحان أحمد العجمى .

ويدور الصراع بالعرض المسرحى "تحت الترابيزة"حتى تصعد مجموعة الشخصيات أسفل المنضدة إلى أعلى المنضدة ، وتكتشف أنهم يعاملون الناس الآخرين أسفل المنضدة بنفس الطريقة التى كانوا هم يعيشون عليها ، وتدور أحداث العرض المسرحى لنكتشف مرة أخرى أنهم كانوا يعتقدون بصعودهم أعلى المنضدة أنهم وصلوا للنهاية ، ولكن نكتشف أن هناك منضدة أخرى تعلو منضدتهم .

العرض المسرحى " تحت الترابيزة " بطولة أحمد قنديل ، فريج عطية ، ياسمين فتوح ، محمد البهيدى ، منة احمد ، إخراج جمال مهران .

العرض المسرحى " تحت الترابيزة " شريحة مسرحية لقصر ثقافة طور سيناء ، يقدم على مسرح القصر ويستمر عرضه لمدة أسبوع علي التوالي ، ويأتي ضمن عروض شرائح المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة ، إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي ، إشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، من خلال فرع ثقافة طور سيناء الثقافي إدارة احمد فريج.