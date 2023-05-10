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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاهد "تحت الترابيزة" بمسرح قصر ثقافة طور سيناء

مسرحية تحت الترابيزة
مسرحية تحت الترابيزة

شهد مسرح قصر ثقافة طور سيناء ، انطلاق فعاليات العرض المسرحي " تحت الترابيزة" للمخرج جمال مهران ، ويطرح العرض المسرحى قضية الصراع بين طبقات وشرائح المجتمع ، من خلال تعايش مجموعة شخصيات أسفل منضدة وأخرى فوق المنضدة، وبين هذا وذاك تكشف كل شخصية أسفل المنضدة عن معاناتها ، و تعيش هذه المجموعة على الفتات الذى يلقى إليها من أعلى المنضدة .

العرض تأليف سامح عثمان ، ديكور وملابس محمد أبوعمرة ، اشعار سامح الرازقى ، موسيقى وألحان أحمد العجمى .

ويدور الصراع بالعرض المسرحى "تحت الترابيزة"حتى تصعد مجموعة الشخصيات أسفل المنضدة إلى أعلى المنضدة ، وتكتشف أنهم يعاملون الناس الآخرين أسفل المنضدة بنفس الطريقة التى كانوا هم يعيشون عليها ، وتدور أحداث العرض المسرحى لنكتشف مرة أخرى أنهم كانوا يعتقدون بصعودهم أعلى المنضدة أنهم وصلوا للنهاية ، ولكن نكتشف أن هناك منضدة أخرى تعلو منضدتهم .

العرض المسرحى " تحت الترابيزة " بطولة أحمد قنديل ، فريج عطية ، ياسمين فتوح ، محمد البهيدى ، منة احمد ، إخراج جمال مهران .

العرض المسرحى " تحت الترابيزة " شريحة مسرحية لقصر ثقافة طور سيناء ، يقدم على مسرح القصر ويستمر عرضه لمدة أسبوع علي التوالي ، ويأتي ضمن عروض شرائح المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة ، إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي ، إشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، من خلال فرع ثقافة طور سيناء الثقافي إدارة احمد فريج.

الترابي الهيئة العامة لقصور الهيئة العامة لقصور الثقاف التو الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الشخصي الطريقة الصراع الص الثقافى الحان

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