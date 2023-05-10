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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي: القبة الحديدية اعترضت 153 صاروخا و333 تجاوزت حدود القطاع

صدى البلد

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم، إن القبة الحديدية اعترضت 153 صاروخا أطلقت من غزة من أصل 333 تجاوزت حدود القطاع.

وأكد الجيش الإسرائيلي، أنه قصف 133 هدفا في قطاع غزة. حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.

وأضاف، اعترضنا ١٥٣ صاروخا من أصل ٤٦٩ أطلقت من قطاع غزة وقمنا بمهاجمة ١٣٣ موقعا في القطاع.

وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، بسقوط 4 صواريخ مباشرة على مدينتي سديروت وعسقلان بجنوب إسرائيل في أعقاب وابل كثيف من الصواريخ من قطاع غزة الأربعاء.

وأكدت سديروت وعسقلان أنهما تلقيا تقارير أولية عن ضربتين مباشرتين لمباني سكنية غير محددة في المدينتين.

وأصابت الصواريخ منزلا في سديروت بالإضافة إلى ضربتين أخريين مباشرين على مبنيين سكنيين في عسقلان. ولم ترد أنباء عن وقوع اصابات.

كما قالت مصادر طبية إسرائيلية اليوم، إن 3 مستوطنين أصيبوا عقب سقوط صواريخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه بئر السبع وتل أبيب وعسقلان.

الجيش الإسرائيلي إسرائيل القبة الحديدية جنوب إسرائيل قطاع غزة جيروزاليم بوست

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