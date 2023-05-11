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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برنامج صيانة دورية شاملة للمحولات ومحطات الكهرباء بمدينة العريش

المحطة البخارية للكهرباء
المحطة البخارية للكهرباء بالعريش

 

تجري شركة توزيع الكهرباء محافظة شمال سيناء،  برنامج صيانة دورية  شاملة للمحولات ومحطات الكهرباء  في نطاق مدينة العريش العاصنة ..حيث  سيتم فصل التيار الكهربائي اليوم الخميس من الساعة 12ظهرآ حتي الساعة 5 مساءآ، وذلك لعمل صيانة علي محطة البخارية بالعريش.

 

٥ مناطق:

 

وتشمل الصيانة  ٥ مناطق تضم ٣٠ حي وثرية كالآتي: 
 

مناطق شرق العريش وهي :

السكاسكة- النجمة  - ديوان عام المحافظة - المستشفي العسكري.

 

مناطق وسط العاصمة وهي 

شارع جندل - شارع الصاغة - منطقة ٦ أكتوبر - - شارع الأزهر - سوق السمك - منطقة نقابة المهندسين والمحامين _شارع ٢٣ يوليو

مناطق شمال العريش وعي:

خلف مستشفي العريش العام  - شارع جسر الوادي - المدينة الشبابية - أبي صقل- منطقة مسجد النصر - الساحة الشعبية - العتلاوي ، حي المغاربة   - عاطف السادات - بركة حليمه

مناطق جنوب العريش وهي :

   بجوار الموقف الجديد - المرحلة الرابعة - العبور - ضاحية السلام - المطاحن- شارع المطار - الأمن المركزي - الموقف الجديد

مناطق غرب العريش وهي:

المنطقة الصناعية

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تركيب أعمدة الجهد المتوسط والمحولات الكهربائية للآبار بقرى شمال سيناء

العريش صيانة الكهرباء محطات محولات

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