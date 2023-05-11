بعد ضبط لحوم فاسدة في شبرا الخيمة.. إزاي نكتشفها بسهولة؟

ضبطت الأجهزة التنفيذية لحي غرب شبرا الخيمة ومديرية التموين والطب البيطري، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية، ثلاجة بأرض نوبار بحي غرب شبرا الخيمة، تحتوي على ما يقرب من 6 أطنان لحوم ودجاج.

كما تم ضبط 864 كجم دجاج وأوراك، و108 كجم لحوم مفرومة، بالإضافة إلى ضبط 108 كيلو كبدة، و216 كيلو مصنعات لحوم متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

حررت المحاضر بالكمية المضبوطة تمهيدا للعرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فى هذ الإطار، نوضح لك كيف تكتشف اللحوم الفاسدة، فهناك بعض العلامات الواضحة التي تؤكد فساد اللحم، وعدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، وفقا لما نشر في موقع dishesideas، وتشمل:

- لا ينبغي أن تكون رائحة اللحوم السليمة غير طبيعية، لكن اللحوم الحمراء الفاسدة لها رائحة كريهة.

- يمكن التخلص من رائحة اللحوم السليمة عن طريق غسلها وطهيها.

طرق التفرقة بين اللحوم السليمة والفاسدة

- يجب أن يكون لون اللحوم الحمراء النيئة أقرب ما يكون إلى حالتها الطبيعية، حيث إن لحم الضأن الصحي هو لون أحمر وردي فاتح، أما بالنسبة إلى لحم العجل فله لون أحمر أغمق.

- يجب أن يكون قوام اللحم السليم صلبًا، ولكن ليس جافًا؛ حيث إن اللحوم الفاسدة تظهر عليها بعض النعومة والتجاعيد والقوام الجاف.