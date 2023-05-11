روسيا: العملية العسكرية في أوكرانيا صعبة جدا لكنها ستستمر

نقلت وكالة تاس للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله، إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا “صعبة جدا” لكنها ستستمر، حسبما أفادت رويترز.

وأضاف بيسكوف في المقابلة أن روسيا تمكنت من إلحاق أضرار جسيمة بالآلة العسكرية الأوكرانية وأن ذلك سيستمر.

ويقدر مسؤولون غربيون أن أكثر من 200 ألف جندي روسي قتلوا أو جرحوا.

ونقلت وكالة تاس عن بيسكوف قوله “العملية العسكرية الخاصة مستمرة، وهي عملية صعبة جدا، وبالطبع تحققت أهداف معينة خلال عام”.

وأضاف بيسكوف قائلا : “تمكنا من ضرب الآلة العسكرية الأوكرانية كثيرا”، مشيرا إلى أن روسيا شنت ضربات صاروخية لا حصر لها على ما قال إنها أهداف عسكرية في أنحاء أوكرانيا. وتابع “هذا العمل سيستمر”.