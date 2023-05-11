منظومة "العصا السحرية".. ماذا فعلت صواريخ غزة بسماء تل أبيب؟

كشفت وسائل إعلام إسرائيل، النقاب عن تفعيل المنظومة الاعتراضية "العصا السحرية"، في سماء تل أبيب.

ووفقاً للإعلام الإسرائيلي، فإن منظومة مقلاع داوود "العصا السحرية"، اعترضت صاروخاً أطلق من قطاع غزة نحو تل أبيب.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبري، لأول مرة في تاريخ الصراع يتم تفعيل هذه المنظومة وهي مخصصة للصواريخ الباليستية، مشيرة إلى أن الصاروخ الوحيد الذي أطلق من بين 6 صواريخ على تل أبيب كان متجهًا إلى منطقة مأهولة في مركز البلاد.

ولفتت الصحيفة إلى أن تكلفة صاروخ الاعتراض مليون دولار، مشيرة إلى أن منظومة مقلاع داوود خاصة باعتراض الصواريخ بعيدة المدى "الباليستية" والطائرات المسيرة".