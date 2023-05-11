عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مع اقتراب موسمها.. كيف تكتشف المانجو السامة والمحقونة بمواد كيميائية؟

لماذا يتم طهي المانجو
لماذا يتم طهي المانجو بالمواد الكيميائية؟

تحتوي المانجو على الألياف وفيتامين ج وفيتامين أ وعناصر مغذية أخرى، ما يجعلها تعطي الكثير من الفوائد للجسم، لكن تناول المانجو المحقونة بالمواد الكيميائية يمكن أن يكون سامًا.

لزيادة المعروض من المانجو، تنضج المانجو بطريقة غير طبيعية، وتستخدم المواد الكيميائية السامة لهذا الغرض، التي لها العديد من الآثار الجانبية. 

وأوضح موقع “هيلثي” الآثار الجانبية لهذه المادة الكيميائية والطريقة السهلة لاختبارها.

المانجو المحقونة بمواد سامة

يتم طهي المانجو مع البهارات السامة

وفقًا لـموقع “هيلثي”، يتم استخدام كربيد الكالسيوم للنضج الاصطناعي للمانجو الذي يستخرج غاز الأسيتيلين، وهذا الغاز ينضج المانجو، كربيد الكالسيوم. 

بصرف النظر عن المانجو، تُستخدم هذه المادة الكيميائية أيضًا في إنضاج الموز والبابايا وما إلى ذلك، وهذه المادة الكيميائية خطيرة للغاية.

هذه المادة الكيميائية خطيرة للغاية

لماذا يتم طهي المانجو بالمواد الكيميائية؟

لماذا يتم طهي المانجو بالمواد الكيميائية؟

لزيادة العرض في وقت وتكلفة أقل وللحفاظ عليه طازجًا لفترة طويلة، يتم إنضاج المانجو كيميائيًا بسبب تغير لون وشكل وطعم المانجو في لمحة، تبدو المانجو الناضجة بشكل مصطنع طبيعية، لكنها يمكن أن تكون ناقصة بشدة في العناصر الغذائية، ويمكن أن تؤدي إلى آثار جانبية.

تحديد المانجو الناضج كيميائيا

تحديد المانجو الناضج كيميائيا

 تجنب شراء المانجو مع البقع السوداء، لأنه يمكن طهيه من غاز الأسيتيلين المشتق من مادة كربيد الكالسيوم الكيميائية، ويجب غسل أي فاكهة جيدًا تحت الماء الجاري قبل تناولها.

الاثار الجانبية البقع السوداء الاصطناعي العناصر الغذائية الكيميائية المواد الكيميائية السامة المواد الكيميائية أنواع المانجو تناول المانجو خطيرة للغاية زيادة المعروض شراء المانجو لماذا يتم طهي المانجو بالمواد الكيميائية تحديد المانجو الناضج كيميائيا ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| زيادة 25%.. بشرى سارة لـ 22 مليون مواطن مصري يوم الإثنين

480 جنيها|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن بعد تدخل الحكومة العاجل

انخفاض أسعار الزيت والأرز.. مفاجأة بشأن 4 سلع أساسية بعد زيادة المعروض

إعلامي: قرار عاجل من لجنة الحكام ضد حكم مباراة الزمالك وبروكسي

ذروتها اليوم.. الأرصاد تحذر: فرص سقوط أمطار على هذه المناطق |فيديو

مفاجأة.. جريمة وراء مقتل زوجين في حريق شقة العمرانية

قرار ضبط وإحضار لأستاذ جامعي بتربية رياضية المنصورة لهتك عرض سيدة أربعينية

استمارة 6 .. أهلي جدة يجهز صدمة مدوية لـ بيتسو موسيماني

موضوعات متعلقة

أقوى من الأدوية .. 5 أطعمة تقضي على هشاشة العظام

تحافظ على وزنك.. أطعمة تساعدك على الشعور بالدفء في الشتاء

هل يجوز أكل طعام من شخص ماله حرام ؟.. الإفتاء توضح

نضال الشافعي عن دوره في مسلسل "روليت": بنجسد الشكل الإنساني للفنان

ترشيحاتنا

ميزانية الدولة| 33% زيادة في الحماية الاجتماعية.. 358 مليار جنيه للأجور.. و96 مليارا للسلع التموينية

للربط بين المحافظات ومدن شرق القاهرة.. النقل توفر أتوبيسات لخدمة ركاب القطار الكهربائي (صور)

بالأسماء والعناوين.. 25 شهيدا قتلوا في غارات الاحتلال الإسرائيلي على غزة

تصعيد خطير.. مقتل جندي أذربيجاني في تجدّد المواجهات مع أرمينيا

إنقاذ حياة فتاة ابتلعت مجموعة من المسامير في دمياط

زيلينسكي يعلن عن سبب تأخر بلاده في شن الهجوم المضاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع اقتراب موسمها.. كيف تكتشف المانجو السامة والمحقونة بمواد كيميائية؟

بريطانية تلاحظ اختفاء أموال من منزل عائلتها فتكشف المفاجأة|فيديو صادم

حجمه كالبطاطس وعمره بالمليارات.. نيزك محتمل يضرب سطح منزل في أمريكا| شاهد

أثناء لعبة الغميضة..نهاية مأساوية لفتاة مراهقة في أمريكا.. ماذا حدث؟

فيديو

منة فضالي تكشف سرا خطيرا عن حياتها لأول مرة.. شاهد

تزوجته ببطاقة مزوّرة.. حسن شاكوش في النيابة ومحاميه يكشف مفاجأة بقسيمة الزواج|فيديوجراف

فيديو يثير الجدل لأغرب رياضة على الإطلاق في العالم .. شاهد

طبخت ركبتها مع المكرونة.. بلوجر إسبانية تأكل جزءا من جسمها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ