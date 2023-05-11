مع اقتراب موسمها.. كيف تكتشف المانجو السامة والمحقونة بمواد كيميائية؟

تحتوي المانجو على الألياف وفيتامين ج وفيتامين أ وعناصر مغذية أخرى، ما يجعلها تعطي الكثير من الفوائد للجسم، لكن تناول المانجو المحقونة بالمواد الكيميائية يمكن أن يكون سامًا.

لزيادة المعروض من المانجو، تنضج المانجو بطريقة غير طبيعية، وتستخدم المواد الكيميائية السامة لهذا الغرض، التي لها العديد من الآثار الجانبية.

وأوضح موقع “هيلثي” الآثار الجانبية لهذه المادة الكيميائية والطريقة السهلة لاختبارها.

المانجو المحقونة بمواد سامة

وفقًا لـموقع “هيلثي”، يتم استخدام كربيد الكالسيوم للنضج الاصطناعي للمانجو الذي يستخرج غاز الأسيتيلين، وهذا الغاز ينضج المانجو، كربيد الكالسيوم.

بصرف النظر عن المانجو، تُستخدم هذه المادة الكيميائية أيضًا في إنضاج الموز والبابايا وما إلى ذلك، وهذه المادة الكيميائية خطيرة للغاية.

لماذا يتم طهي المانجو بالمواد الكيميائية؟

لزيادة العرض في وقت وتكلفة أقل وللحفاظ عليه طازجًا لفترة طويلة، يتم إنضاج المانجو كيميائيًا بسبب تغير لون وشكل وطعم المانجو في لمحة، تبدو المانجو الناضجة بشكل مصطنع طبيعية، لكنها يمكن أن تكون ناقصة بشدة في العناصر الغذائية، ويمكن أن تؤدي إلى آثار جانبية.

تحديد المانجو الناضج كيميائيا

تجنب شراء المانجو مع البقع السوداء، لأنه يمكن طهيه من غاز الأسيتيلين المشتق من مادة كربيد الكالسيوم الكيميائية، ويجب غسل أي فاكهة جيدًا تحت الماء الجاري قبل تناولها.