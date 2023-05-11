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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شخص بعيد النظر.. بيان عاجل من تركيا بشأن العلاقات بين أردوغان وبوتين

بوتين واردوغان
بوتين واردوغان

وصف المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه زعيم بعيد النظر لا يسعى لفرض خيار في الأزمة الأوكرانية على نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وفقا لوكالة تاس الروسية.

‏وقال كالين في مقابلة مع ‏‏قناة "سي إن إن تورك‏‏"، اليوم الخميس: "الرئيس بوتين شخص بعيد النظر يدرك أنه لا يمكن فرض مثل هذه الأشياء على أردوغان"، لافتع إلى أن أردوغان وبوتين لديهما علاقة جيدة وقوية جدا تقوم على الثقة المتبادلة. 

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة التركية: "بفضل العلاقة بين الزعيمين يمكننا العمل على سوريا وعملية أستانا وممر الحبوب وغيرها من القضايا الحرجة".‏

‏وتعليقًا على الحوار بشأن أوكرانيا، قال كالين إن روسيا تدرك جيدا موقف تركيا، مؤكدا: "لقد أخبرنا الجانب الروسي أن الصراع يجب أن ينتهي على أساس سلامة أراضي أوكرانيا مع الحفاظ على استقلالها السياسي، بالنظر إلى عودة جميع الأراضي التي تم ضمها".‏

‏وأشار كالين إلى زيارته لموسكو في مارس الماضي، قائلا إنه كان الحديث الأكثر عن القضايا الثنائية.

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