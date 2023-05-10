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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من وزير الخارجية السوري بشأن محادثات السلام مع تركيا

سوريا وتركيا
سوريا وتركيا

انطلق، اليوم الأربعاء، الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية سوريا وتركيا وروسيا وإيران في موسكو والذي يعقد لمحاولة إزالة الخلافات وتطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، إن سوريا تتطلّع إلى المستقبل في علاقتها مع الدول الأخرى، بما يحفظ حقوق الشعب السوري ومصالحه الوطنية التي لا يمكن التنازل عنها أو المساومة عليها.

وأضاف المقداد أن الهدف الأساسي بالنسبة لنا هو إنهاء الوجود العسكري غير الشرعي على الأراضي السورية مهما كان شكله، وهذا بالطبع يشمل القوات التركية، وبدون التقدّم في هذا الموضوع سنبقى نراوح في مكاننا ولن نصل إلى أي نتائج حقيقية، وسنبقى نعمل ونطالب ونصرّ على موضوع.

وتابع: "مستعدون للانخراط بشكل منفتح وبنّاء انطلاقًا من قناعتنا الدائمة بأن الحوار والنقاش هما السبيل الأفضل للوصول إلى الأهداف المرجوة، طالما أنّ ذلك يستند إلى الاحترام المتبادل لسيادة الدولة واستقلالها ووحدتها وسلامة"، لافتا إلى أن هناك فرصة متاحة للعمل المشترك مع تركيا.

وأشار وزير الخارجية السوري، إلى أن سوريا وتركيا يجمعهما حدود طويلة وأهداف ومصالح مُشتركة، ونرى أنّه رغم كل سلبيات السنوات الماضية، هناك فرصة سانحة للعمل بشكل مُشترك من قِبل الدولتين بمساعدة ودعم الأصدقاء الروس والإيرانيين لتحقيق هذه الأهداف والمصالح بما يخدم تطلعات الشعبين في البلدين.

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وأكد المقداد خلال تصريحاته، أنه بفضل جهودنا المشتركة، حقّق مسار أستانا العديد من النتائج الإيجابية على الأرض، ونجح في حل بعض القضايا بينما تعثّر في حل قضايا أخرى؛ ولكننا الآن بصدد صيغة جديدة مختلفة نأمل بأن تكون أكثر ديناميكية في التعامل مع مختلف القضايا التي تهمنا.

وأضاف: "نحن مستعدون للانخراط بشكل منفتح وبنّاء انطلاقاً من قناعتنا الدائمة بأن الحوار والنقاش هما السبيل الأفضل للوصول إلى الأهداف المرجوة، طالما أنّ ذلك يستند إلى الاحترام المتبادل لسيادة الدولة واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

كما أكد وزير الخارجية السوري على ضرورة محاربة كل التنظيمات الإرهابية على الأراضي السورية، والقضاء عليها بمختلف مسمياتها، فكل هذه التنظيمات تشكل خطراً على سورية وعلى الدول الأخرى.

وكانت قد أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، أن الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران سيعقد غدا الأربعاء في العاصمة الروسية موسكو. 

تركيا سوريا روسيا ايران موسكو دمشق أنقرة وزير الخارجية السوري القوات التركية

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