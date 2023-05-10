قبل انطلاق الاجتماع الرباعي.. تصريحات مهمة لوزير الخارجية الروسي بشأن سوريا

انطلق، اليوم الأربعاء، الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية سوريا وتركيا وروسيا وإيران في موسكو والذي يعقد لمحاولة إزالة الخلافات وتطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن موسكو ترجو أن تسهم محادثات الاجتماع الرباعي بوضع خارطة طريق لإعادة العلاقات السورية التركية إلى طبيعتها.

وأضاف لافروف في تصريحات له قبل بدء الاجتماع: "سنحرص على إقامة علاقات قوية بين سوريا وتركيا"، لافتا إلى أن تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا له أثر إيجابي على منطقة الشرق الأوسط.

وأكد لافروف، أنه يجب ضمان سيطرة سوريا على كل أراضيها وضمان أمن الحدود، مشيرا إلى أن إعادة اللاجئين السوريين لمناطقهم مبدأ أساسي بالنسبة لـ روسيا.

وتابع لافروف: "من بين الأخبار التي تقلقنا هي دخول الولايات المتحدة إلى قلب الرقة وتشكيل قوات أساسها فلول عناصر تنظيم داعش".

ولفت وزير الخارجية الروسى، إلى أن موسكو تعارض مبدأ العقوبات أحادية الجانب.

وأوضح لافروف، أنه سيتم مناقشة إعادة فتح الطرق اللوجيستية والتعاون الاقتصادي دون أية حواجز في الأراضي السورية، لافتا إلى أن روسيا تطالب برفع العقوبات على سوريا ونرفض أي عقوبات أحادية الجانب قد تزيد من معاناة السوريين.

وكانت قد أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، أن الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران سيعقد غدا الأربعاء في العاصمة الروسية موسكو.