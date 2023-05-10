روسيا تحبط محاولة اغتيال مسؤول كبير في زابوروجيا

قالت هيئة الأمن الفيدرالي الروسية، اليوم الأربعاء، إنها احبطت عملية اغتيال كانت تخطط لها الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، وتستهدف اغتيال مسؤول في شرطة مقاطعة زابوروجيا، وفقا لموقع RT.

وأضاف الأمن الفيدرالي الروسي في بيان له اليوم، أنه تم العثور على مواطن أوكراني عمره 31 عاما كانت عليه تهم جنائية في منطقة زابوروجيا، وكان يهدف إلى تنفيذ أعمال تخريبية وإرهابية بتوجيه من إدارة الاستخبارات المركزية التابعة لـ وزارة الدفاع الأوكرانية.

وأشار البيان إلى أن مهمة العميل الأوكراني كانت اغتيال مسؤولين حكوميين وأمنيين في زابوروجيا، حيث كان من المخطط أن تصبح أول عملية له هي التخلص من رئيس قسم الشرطة في بلدة كيريلوفكا.

وأضاف البيان، أنه خلال عمليه الاعتقال أطلق العميل الأوكراني النار على قوات الأمن الفيدرالي، ولكن القوات الروسية تمكنت من نزع سلاحه.

ولفت البيان، إلى أنه خلال عمليات التفتيش في مكان إقامة العميل الأوكراني، تم العثور على مكونات لصنع عبوة ناسفة، وتم رفع قضية جنائية بموجب مادة التحضير لتنفيذ عمل إرهابي.