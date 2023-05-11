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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضرب إسرائيل بـ400 صاروخ من غزة.. ملخص التقييم الأمني لنتنياهو ووزير جيشه

ضرب إسرائيل بـ400
ضرب إسرائيل بـ400 صاروخ من غزة.. ملخص التقييم الأمني

تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يوآف جالانت، بعد إجرائهما تقييماً أمنياً للعملية العسكرية في غزة مع عدد من القادة العسكريين في مبنى الكرياه بتل أبيب.

وقال نتنياهو في المؤتمر صحفي: "نحن من يخلق المعادلات، ونرى جميع المقاتلين ونختار الزمان والمكان المناسب لقتلهم".

وفي تعليقه على العملية العسكرية ومساعي وقف إطلاق النار أضاف: "لا يمكن الحديث عن وقف إطلاق نار حاليًا، فالعملية لم تنته بعد".

وتابع: "ما زلنا في منتصف المعركة، بهدوء وباختيارنا نحن نضرب، ضربنا الجهاد الإسلامي وفي ثانيتين فقط قتلنا قيادتهم".

وزعم نتنياهو أن الدفاعات الإسرائيلية نجحت في التصدي لصواريخ المقاومة، فيما شكر الإسرائيليين على دعمهم لعمليات الجيش.

من قال وزير الجيش في حكومة نتنياهو يوآف جالانت: "إن سلاح الجو ألقى مئات القنابل على أهداف في قطاع غزة، عمليتنا بغزة وجهت ضربة قاسية للجهاد الإسلامي، وضربنا أهداف إنتاج الأسلحة والصواريخ للجهاد بغزة".

وأضاف: "ضربنا مئات منصات الصواريخ وقتلنا من حاولوا إطلاق الصواريخ علينا.

كما اعترف جالانت بأن المقاومة الفلسطينية أطلقت اليوم 400 صاروخ على مدن الجنوب ووسط إسرائيل.

وأضاف جالانت: "لن نسمح لأحد بأن يؤذي مواطنينا ولم نستخدم كامل قوتنا بعد وسنستخدم هجماتنا في كل جبهة وضد أي هدف وضد كل من يخرج لمواجهتنا، المعركة لم تنته وساعتها لم تتوقف ونأمل أن تنتهي قريبا ولكننا مستعدون في حال تواصل إطلاق الصواريخ".

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