صحف السعودية|الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. زلزال بقوة 5 ريختر يضرب طوكيو..وصول الطائرة الإغاثية الثالثة لـ مطار بورتسودان.. باكستان تعلن انتشار الجيش في البلاد

استمرار هطول أمطار رعدية على المناطق الجنوبية ومرتفعات مكة

زلزال 5.4 درجة بمقياس ريختر ضرب مقاطعة تشيبا في طوكيو

وصول الطائرة الإغاثية الثالثة لمطار بورتسودان

المملكة السعودية تتضامن مع تونس بعد الهجوم عليها

ضبط حبوب مخدرة بالأرجنتين على شكل ميسي

خادم الحرمين الشرفين يدعو أمير قطر وسلطان عمان للقمة العربية القادمة

باكستان تعلن انتشارالجيش لوقف الاحتجاجات على توقيف عمران خان

تناولت صحف السعودية ،اليوم الخميس، عدة موضوعات هامة المحلية منها والدولية.

صحيفة الرياض

نشرت صحيفة الرياض السعودية اليوم عن تقرير المركز الوطني للأرصاد السعودية وأفاد المركز بأستمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة, في حين تكون السماء غائمة جزئيا على أجزاء من شرق ووسط وشمال المملكة, كما تتأثر مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، الجوف ، الحدود الشمالية و الأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط.

وجنوبية الى جنوبية غربية 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبية، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 12-28 كم/ساعة وجنوبية غربية الى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-20 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.





كما نشرت "الرياض" عن بقوة 5.4 درجة بمقياس ريختر ضرب مقاطعة تشيبا في ساعة مبكرة من صباح الخميس (بالتوقيت المحلي) وتسبب في اهتزاز المباني في طوكيو.

وتم تصنيف الزلزال على أنه "قوي من الدرجة الخامسة" على مقياس الشدة الياباني المؤلف من 7 درجات في مدينة كيسارازو في تشيبا.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إنه لا توجد مخاوف من حدوث تسونامي في أعقاب الزلزال.

وتقع تشيبا ضمن مدينة طوكيو الكبرى.

صحيفة الوطن

ونشرت صحيفة الوطن السعودية عن وصول مطار بورتسودان الدولي اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة تحمل على متنها 10 أطنان من السلال الغذائية والمواد الإيوائية والطبية, ويأتي ذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوداني الشقيق، تنفيذ لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتجسيداً للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية تجاه الدول الشقيقة والصديقة.

كما نشرت الوطن عن تضامن المملكة السعودية مع تونس بسبب الهجوم عليها.

وأعلنت وزارة الخارجية عن تضامن المملكة العربية السعودية مع تونس وشعبها الشقيق جراء الهجوم الغادر الذي شهدته جزيرة جربة، مقدمة خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا وصادق التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت إدانة المملكة للعنف والتطرف ولكل ما يهدد أمن تونس واستقرارها.



صحيفة المدينة

ونشرت صحيفة المدينة السعوديبة ضبط حبوبًا مخدرة على شكل وجه ليونيل ميسي في الأرجنتين

وأعلنت ال الشرطة الأرجنتينية عن ضبط حبوبًا مخدرة مختومة على شكل وجه النجم العالمي ليونيل ميسي.

وكانت إدارة باريس سان جيرمان قد قررت قبل عدة أيام إيقاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لمدة أسبوعين بسبب غيابه عن التدريبات.

صحيفة الشرق الأوسط

ونشرت صحيفة الشرق الأوسط عن دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رسائل خطية، لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والسُلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، والعاهل المغربي الملك محمد السادس، تضمنت دعوتهم للمشاركة في القمة العربية الثانية والثلاثين، التي تستضيفها السعودية في 19 من شهر مايو الحالي.

كما نشرت صحيفة الشرق الأوسط عن إعلان باكستان انتشار الجيش لوقف حالات الغضب والأحتجاجات في الشوارع بعد اعتقال رؤئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بتهمة الفساد.

وقررت محكمة، أمس، حبس عمران خان على ذمة التحقيق بتهم فساد، بعد أشهر من أزمة سياسية أدت إلى إطلاق رئيس الوزراء السابق حملة ضد الجيش الذي يحظى بنفوذ واسع في البلاد.

وأثار توقيف خان وحبسه غضب مؤيديه من حزبه حركة الإنصاف الذين اشتبكوا مع قوات الأمن في مدن عدة ونظموا مسيرة نحو مقر قيادة الجيش.

