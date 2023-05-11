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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة جندي إسرائيلي|إعلان عاجل من جيش الاحتلال بعد اقتحام مناطق في الضفة

إصابة جندي إسرائيلي
إصابة جندي إسرائيلي

أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جندي إسرائيلي بجروح طفيفة برصاصة خلال اعتقالات مساء أمس في مخيم نور الشمس للاجئين في السامرة.
ونقلت القناة 13 العبرية عن الجيش: "قوات الأمن الإسرائيلي نفذت مساء أمس عملية اعتقال في مناطق الضفة، وجرى اعتقال 15 مطلوباً، وأصيب جندي إسرائيلي بجروح طفيفة جراء إطلاق النار عليه".

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس، مقتل أحد قادة تنظيم الجهاد الإسلامي في قطاع غزة وسط سلسلة غارات شنتها إسرائيل على القطاع.
وقال أدرعي في بيان: "في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الشاباك تم القضاء على المدعو علي غالي مسؤول الوحدة الصاروخية للجهاد الإسلامي في قطاع غزة".
وأوضح أدرعي أن غالي كان شخصية بارزة في منظمة الجهاد الإسلامي، وكان مسؤولا عن لعب دور مهم في توجيه وتنفيذ عمليات إطلاق الصواريخ صوب إسرائيل بما في ذلك في الرشقات الصاروخية الأخيرة.
وأضاف المتحدث الإسرائيلي أن غالي وجّه وشارك في عمليات إطلاق الصواريخ خلال عمليتي "حارس الأسوار" و"الفجر الصادق".
 

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