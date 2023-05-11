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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مقترح برلماني لاستغلال الإجازة الصيفية بعمل رحلات لتعريف طلاب المدارس بالمعالم الأثرية

النائبة فاطمة سليم
النائبة فاطمة سليم

تقدّمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة موجه للحكومة ممثلة في وزارات التربية والتعليم، السياحة والآثار، الثقافة، بشأن استغلال فترة الإجازة الصيفية بعمل رحلات لطلاب المدارس لبعض الأماكن الأثرية والمعالم الحضارية.

وقالت النائبة: تزخر كل محافظات مصر بالعديد من المعالم السياحية والأثرية، والمباني ذات التاريخ الحضاري والطراز المعماري الفريد، وجميعها شاهدة على حقب تاريخية هامة لمصر، وبعضها له دلالات يجب أن يعلمها الجميع.

وأشارت فاطمة سليم، إلى أن استغلال فترة الإجازة الصيفية، ليكون من بين أنشطتها زيارة هذه المعالم داخل المحافظة في البداية وبأسعار رمزية يُساهم في معرفة تاريخ وحضارة بلادهم.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن هذا النشاط يساهم بشكل كبير في رفع وزيادة روح الانتماء لدى طلاب المدارس، فضلاً عن وجود رسائل إيجابية عن الذي تشهده مصر من نهضة تنموية وأنها استكمالًا لتاريخ حافل من الإنجازات.

وطالب فاطمة سليم، كافة الجهات المعنية في هذا الشأن بتحديد المعالم الأثرية والحضارية في كل محافظة، وعمل برنامج زيارات بأسعار رمزية لطلاب المدارس بداية من الابتدائي وصولاً للجامعي، على مدار فترة الإجازة الصيفية.

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