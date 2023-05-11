سقوط شخصين بحوزتهما حشيش بربع مليون جنيه

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية من ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة السادات) حال إستقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة السادات وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 3,500 كيلو جرام – بندقية آلية – عدد من الطلقات لذات العيار – 2 هاتف محمول – مبلغ مالى) .

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما والسيارة لسهولة التنقل.

تُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (250 ألف جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.