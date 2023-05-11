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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم.. 8 مواجهات في بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لليد بالأهلي

صدى البلد

تقام اليوم الخميس 8 مواجهات في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد «رجال وسيدات» في نسختها رقم 39، في ضيافة النادي الأهلي.

في منافسات الرجال يلتقي فريق  وداد سمارة المغربي مع فانز الكاميروني في الرابعة عصرًا على صالة الشهداء.

ويلتقي فريق كيركوس الإثيوبي مع نظيره فريق سبورتنج في الخامسة عصرًا على صالة الأمير عبد الله الفيصل.

ويخوض فريق رد ستار الإيفواري مواجهة مهمة مع الزمالك في السادسة مساءً على صالة الشهداء.

ويلتقي الأهلي مع رجاء أغادير المغربي في التاسعة مساءً على صالة الأمير عبد الله الفيصل.

وفي منافسات السيدات، يلتقي فريق فانز الكاميروني مع سبورتنج في الواحدة ظهرًا على صالة الأمير عبد الله الفيصل.

ويخوض فريق سيدات اليد بنادي بترو أتلتيكو الأنجولي مواجهة قوية أمام فريق مكنين التونسي في الثالثة عصرًا، وتقام المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل.

ومن المنتظر أن يلتقي فريقا سيدات أول أغسطس الأنجولي والأهلي في السابعة مساءً على صالة الأمير عبد الله الفيصل.

وتشهد مواجهات اليوم مباراة مهمة بين فريقي سيدات كرة اليد بنادي النواصر المغربي مع نظيره فريق أوتوهو الكونغولي في الثامنة مساءً على صالة الشهداء.

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