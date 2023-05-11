وكيل صحة الشرقية يكرم أوائل الجمهورية من متدربي الزمالة المصرية

كرم الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، متدربي الزمالة المصرية الأوائل على الجمهورية من محافظة الشرقية، والذين حصلوا على مراكز متقدمة من الأولى وحتى العاشرة في التخصصات المختلفة في امتحانات الجزء الأول والجزء الثالث والأخير من اختبارات الزمالة المصرية، وذلك بمكتب وكيل الوزارة، في حضور الدكتور جمال الحفناوي مدير إدارة الزمالة المصرية بالمديرية، وعدد من مدربي الزمالة في التخصصات الطبية المختلفة.

قدم وكيل الوزارة شهادات تقدير لـ ٧ متدربين من الأطباء والتمريض، وهم الدكتورة هبه محمد، والدكتور شريف أحمد تخصص الأشعة، والدكتورة شروق أبوبكر طب الأسرة، والدكتورة فاطمة شكري، والدكتور ولاء محمد حديثي الولادة، والدكتور محمد الدسوقي طوارئ، وأخصائية التمريض هناء محمد مكافحة عدوى.

هنأ وكيل الوزارة الأطباء المتميزين بهذا التفوق، متمنياً لهم مستقبلاً واعدا ومزيد من التقدم والنجاح، بما يساهم في الإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.

كما تقدم أطباء الزمالة المصرية بالشكر لوكيل الوزارة تقديراً لدعمه المستمر ومؤازرته للأطباء، مؤكدين بأنه شريك أساسي في نجاحهم وتقدمهم ببرنامج الزمالة المصرية، واعدين ببذل المزيد من الجهد لصالح المرضي بالمحافظة.

يذكر أن برنامج الزمالة المصرية تم تفعيله بمختلف مستشفيات محافظة الشرقية «الصحة، والتأميـن الصحي، والتعليمية والجامعية»، كما تم تنظيم المؤتمر العلمي الأول والثاني للزمالة المصرية، بالإضافة لإبرام بروتوكولات تعاون بين مديرية الشئون الصحية بالشرقية وكل من نقابة الأطباء، ونقابة الصيادلة لوضع برنامج تدريبي موحد يهدف إلي المساهمة في التدريب والتعليم الطبي المستمر للأطباء بأحدث الوسائل العلمية، وتبادل الخبرات والمهارات العملية والعلمية للإرتقاء بمستوي الطبيب المصري، ورفع كفاءة أداءه لمواكبة التطور في تقديم الخدمة الصحية، وتكوين كوادر طبية قادرة علي تقديم أفضل خدمة طبية للمريض المصري.