الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارا وبارد ليلا والعظمى بالقاهرة 29

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا / الجمعة/ طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للدفء على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء و شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.



وعن الظواهر الجوية هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.



بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيف إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 والرياح السطحية جنوبية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 29 18

العاصمة الإدارية 29 18

6 أكتوبر 29 18

بنهــــا 29 17

دمنهور 28 18

وادي النطرون 28 17

كفر الشيخ 28 17

المنصورة 29 17

الزقازيق 29 18

شبين الكوم 29 18

طنطا 28 18

دمياط 25 18

بورسعيد 24 18

الإسماعيلية 30 19

السويس 29 19

العريش 25 17

رفح 24 17

رأس سدر 31 20

نخل 30 14

كاترين 26 10

الطور 33 21

طابا 31 18

شرم الشيخ 34 22

الإسكندرية 23 17

العلمين الجديدة 22 16

مطروح 24 15

السلوم 25 17

سيوة 29 18

رأس غارب 31 21

الغردقة 34 21

سفاجا 34 20

مرسى علم 34 21

شلاتين 33 22

حلايب 32 20

أبو رماد 32 21

رأس حدربة 31 20

الفيوم 33 19

بني سويف 32 18

المنيا 31 18

أسيوط 32 18

سوهاج 33 21

قنا 38 22

الأقصر 38 22

أسوان 39 22

الوادي الجديد 35 21

أبوسمبل 39 22

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 44 28

المدينة المنورة 41 27

الرياض 42 27

المنامة 37 28

أبوظبي 39 27

الدوحة 40 30

الكويت 41 23

دمشق 31 14

بيروت 25 19

عمان 29 13

القدس 27 14

غزة 24 18

بغداد 40 26

مسقط 36 30

صنعاء 29 12

الخرطوم 44 30

طرابلس 31 26

تونس 23 18

الجزائر 21 16

الرباط 24 13

نواكشوط 31 21

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 20 11

إسطنبول 15 10

إسلام آباد 28 22

نيودلهي 42 26

جاكرتا 34 26

بكين 28 15

كوالالمبور 34 25

طوكيو 19 14

أثينا 22 13

روما 21 10

باريس 15 10

مدريد 19 7

برلين 22 10

لندن 13 9

مونتريال 25 13

موسكو 20 11

نيويورك 29 18

واشنطن 28 17

أديس أبابا 26 13