عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارا وبارد ليلا والعظمى بالقاهرة 29

صدى البلد

   يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا / الجمعة/ طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للدفء على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء و شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد. 


وعن الظواهر الجوية هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.


بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 والرياح السطحية شمالية غربية. 
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيف إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 والرياح السطحية جنوبية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 29 18
العاصمة الإدارية 29 18
6 أكتوبر 29 18
بنهــــا 29 17
دمنهور 28 18
وادي النطرون 28 17
كفر الشيخ 28 17
المنصورة 29 17
الزقازيق 29 18
شبين الكوم 29 18
طنطا 28 18
دمياط 25 18 
بورسعيد 24 18
الإسماعيلية 30 19
السويس 29 19
العريش 25 17
رفح 24 17
رأس سدر 31 20
نخل 30 14
كاترين 26 10
الطور 33 21
طابا 31 18
شرم الشيخ 34 22
الإسكندرية 23 17
العلمين الجديدة 22 16
مطروح 24 15
السلوم 25 17
سيوة 29 18
رأس غارب 31 21
الغردقة 34 21
سفاجا 34 20
مرسى علم 34 21
شلاتين 33 22
حلايب 32 20
أبو رماد 32 21 
رأس حدربة 31 20
الفيوم 33 19
بني سويف 32 18
المنيا 31 18
أسيوط 32 18
سوهاج 33 21
قنا 38 22
الأقصر 38 22
أسوان 39 22
الوادي الجديد 35 21
أبوسمبل 39 22

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 44 28
المدينة المنورة 41 27 
الرياض 42 27
المنامة 37 28
أبوظبي 39 27
الدوحة 40 30
الكويت 41 23
دمشق 31 14
بيروت 25 19
عمان 29 13
القدس 27 14
غزة 24 18
بغداد 40 26
مسقط 36 30
صنعاء 29 12
الخرطوم 44 30
طرابلس 31 26
تونس 23 18
الجزائر 21 16
الرباط 24 13
نواكشوط 31 21

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 20 11
إسطنبول 15 10
إسلام آباد 28 22
نيودلهي 42 26
جاكرتا 34 26
بكين 28 15
كوالالمبور 34 25
طوكيو 19 14
أثينا 22 13
روما 21 10
باريس 15 10
مدريد 19 7
برلين 22 10
لندن 13 9
مونتريال 25 13
موسكو 20 11
نيويورك 29 18
واشنطن 28 17
أديس أبابا 26 13

الأرصاد الجوية طقس الجمعة درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| زيادة 25%.. بشرى سارة لـ 22 مليون مواطن مصري يوم الاثنين

480 جنيها|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن بعد تدخل الحكومة العاجل

السعودية والإمارات تتنافسان للاستحواذ على صفقة كبيرة في مصر

متدفعش غير 5 قروش.. التموين تؤكد ثبات سعر رغيف الخبز المدعم

استمارة 6.. أهلي جدة يجهز صدمة مدوية لـ بيتسو موسيماني

هدية مايو.. منحة مرتقبة من الحكومة لـ 22 مليون مواطن| تفاصيل

انخفاض أسعار الزيت والأرز.. مفاجأة بشأن 4 سلع أساسية بعد زيادة المعروض

إعلامي: قرار عاجل من لجنة الحكام ضد حكم مباراة الزمالك وبروكسي

ترشيحاتنا

مصر تشارك بمؤتمر الرباعي المشترك لعملية السلام في ميونخ |شاهد

دراسة تقلب موازين العالم.. وفيات كورونا التي أخافت الملايين كانت بسبب مرض آخر

بـ مفك وUSB| برنامج من هيونداي وكيا لإحباط سرقة سياراتهما.. تفاصيل

بث مباشر| مؤتمر صحفي مشترك لوزراء خارجية مصر والأردن وألمانيا وفرنسا

بيان عاجل من الجيش الإسرائيلي بشأن هجمات آخري على قطاع غزة

في رادس لنا حكايات.. الأهلي يتسلح بسجل مرعب على ملعب الترجي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفع سيارته إلى شقته بالدور57.. مستثمر عقاري يثير حالة غضب في أستراليا|شاهد

مع اقتراب موسمها.. كيف تكتشف المانجو السامة والمحقونة بمواد كيميائية؟

بريطانية تلاحظ اختفاء أموال من منزل عائلتها فتكشف المفاجأة|فيديو صادم

حجمه كالبطاطس وعمره بالمليارات.. نيزك محتمل يضرب سطح منزل في أمريكا| شاهد

فيديو

منة فضالي تكشف سرا خطيرا عن حياتها لأول مرة.. شاهد

تزوجته ببطاقة مزوّرة.. حسن شاكوش في النيابة ومحاميه يكشف مفاجأة بقسيمة الزواج|فيديوجراف

فيديو يثير الجدل لأغرب رياضة على الإطلاق في العالم .. شاهد

طبخت ركبتها مع المكرونة.. بلوجر إسبانية تأكل جزءا من جسمها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ