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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

أحمد عليوة: المهرجان العربي الخليجي الدولى يتلقى عشرات الأعمال الفنية يوميا

صدى البلد

أكد الإعلامى أحمد عليوة على تلقى المهرجان العربى الخليجي الأول لعشرات الأعمال الفنية والابداعية من مختلف المجالات يوميا للمشاركة عقب الإعلان عن تفاصيل الدورة الأولى التى من المقرر أن تنطلق فعالياتها يوم 15 يونيو القادم بعاصمة سلطنة عمان "مسقط".

وكان قد تم الكشف عن تفاصيل الدورة الأولى للمهرجان العربي الخليجي الدولى من خلال مؤتمر صحفى أقيم بمسقط بحضور إلاعلامي احمد عليوة الرئيس التنفيذى والمؤسس ورئيس اللجنة التنظيمية والتنفيذية للمهرجان والشيخة الدكتورة ثريا الغيثى الشريك الاستراتيجي و المدير العام للمهرجان بسلطنة عٌمان والصحفى ابراهيم حسن مسؤل العلاقات بالمهرجان.

وشهد المؤتمر اهتماما إعلاميا من مختلف الدول العربية والخليجية ومراسلى الصحف والقنوات الإخبارية من تونس والامارات والكويت والسعودية وبحضور كبير مستشار السياسات بسفارة جمهورية مصر العربية بالسلطنة المستشار تامر صالح.


على جانب آخر تجرى التجهيزات لإطلاق الدورة الاولى ل"المهرجان العربى الخليجى الدولى" الذى يهدف لتقييم نجوم الدراما التلفزيونية والسينمائية والمشاهير في كافة المجالات الإعلامية والرياضة ورواد الأعمال والشخصيات العربية العامة من وجهة نظر ورؤية المشاهد الخليجي وذلك بعاصمة سلطنة عمان "مسقط" فى النصف من شهر يونيو القادم.

 

ويهدف المهرجان لتقييم نجوم الدراما والفن العربى من وجهة نظر ورؤية قاعدة جماهيرية ضخمة من المشاهدين فى دول الخليج العربي حيث يقتصر التصويت عليهم فقط لتعزيز صناعة  الدراما لفئة جماهيرية ضخمة واشباع الألوان والأذواق الفنية لديهم.

 

كما يجرى المهرجان بتعاون مصري عماني لأول حدث فنى اعلامى ثقافي وبمشاركة عدة دول عربية خليجية منها المملكة السعودية والامارات والكويت وقطر.

 

وأعلنت إدارة المهرجان عن الايميل الرسمى الذى تتلقى من خلاله الأعمال التى ترغب في المنافسة والمشاركة فى التصويت لاختيار المميزين من نجوم الدراما والفن العربى ومن المقرر  اعلان قائمة القائزين والأعمال التى تصدرت نسب المشاهدة طوال شهر رمضان الكريم .

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المهرجان العربى الخليجي عمان مصر

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