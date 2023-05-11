بعد الاشتباكات الأخيرة.. الكرملين يدعو لتهدئة الأوضاع بين أرمينيا وأذربيجان

حث المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف،اليوم الخميس، أرمينيا وأذربيجان على تهدئة التوتر بعد اندلاع الأشتباكات على حدودهما، وتبادل الجانبان إطلاق النيران أسفر عن مقتل جندي.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين: "نتوقع نهجاً منضبطاً من الطرفين، ونحضهما على عدم اتخاذ أي خطوات من شأنها زيادة التوتر، سنواصل اتصالاتنا مع باكو ويريفان".

وأعلنت أذربيجان في وقت سابق من اليوم، عن أندلاع اشتباكات حدودية مسلحة مع أرمينيا في منطقة قره باغ المتنازع عليها، وأسفرت عن مقتل جندي.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان اليوم "أنه نتيجة الاستفزاز العسكري الذي ارتكبته القوات المسلحة الأرمينية، بإطلاق النيران على مواقف الجيش الأذربيجاني في الحدود في محافظة كلبجار الليلة الماضية، أصيب جندي أذربيجاني بجروح خطيرة، وتم نقله الى المستشفى".

وأوضحت الوزارة أنه لوقف الاستفزازات الأرمينية، ردت وحدات الجيش الأذربيجاني بالمثل على الجانب الأرميني.

كما حملت وزارة الدفاع الأذربيجانية، القيادة السياسية العسكرية لأرمينيا المسؤولية التامة عن هذا الاستفزاز.

ومن جانبها، قالت وزارة الدفاع الأرمينية أن الجيش الأذربيجاني واصل قصف المواقع الأرمينية بالقرب من سوتك بالمدفعية وقذائف الهاون، مما أسفر عن إصابة جنديين أرمينيين بجروح.