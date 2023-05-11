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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بنك إنجلترا يرفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس لتصل إلى 4.5%

بنك إنجلترا
بنك إنجلترا

أعلن البنك المركزي البريطاني "بنك إنجلترا"، اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 4.5%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008.

وفي وقت سابق، قال البنك المركزي الأوروبي اليوم، إن الحرب الروسية الأوكرانية خطر قائم ومستمر في الاقتصاد. مؤكدا، أن التضخم سيبقى مرتفعا لفترة أطول من اللازم.

وأكد المركزي الأوروبي، أن التضخم المرتفع تسبب بفقدان بعض القدرات الشرائية، مضيفا، أن التضخم مستمر بالارتفاع بسبب اضطرابات سلاسل التوريد، ومع اختفاء أزمة الطاقة على الحكومات تغيير إجراءاتها دون ضغوط تضخمية.

وقد أعلن البنك المركزي الأوروبي، عن رفع أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل مستوى الفائدة الى 3.75%.

وجاء ذلك بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة مجددا 25 نقطة أساس للمرة العاشرة علي التوالي، مضيفا أن التضخم يبقى مرتفعا ومحفوفا بالمخاطر.

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