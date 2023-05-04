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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد رفع الفائدة الأمريكية.. اعرف سعر الدولار في مصر اليوم 4-5-2023

سعر الدولار في مصر
سعر الدولار في مصر

استقرت أسعار الدولار الأمريكي للأسبوع الخامس علي التوالي دون أي ارتفاعات  .

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 4 مايو 2023 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس  فى بنك مصرف أبوظبى الاسلامي نحو  30.90جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس فى بنك ميد بنك نحو  30.88جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع .

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الذهب ضد الدولار .. المعدن الأصفر ينتعش على حساب الأخضر

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كرم جبر: قيمة الدولار الحقيقية أقل من السعر في البنوك

سعر الدولار فى البنك المركزي اليوم 

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس فى البنك المركزي المصرى نحو 30.83جنيه للشراء و 30.96جنيه للبيع .

أسعار الدولار فى مصر اليوم 

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس فى بنوك(الأهلى المتحد،التجارى الدولي CIB ،أبوظبي التجاري،الإسكندرية،فيصل الإسلامى،المصرف العربي الدولي،ميد بنك،الامارات دبي الوطني،المصري للتنمية الصادرات،قطر الوطنيQNB ،المصرف المتحد،كريدى اجريكول ،قناة السويس،الكويت الوطني،المشرق،إتش أس بى سى HSBC،بلوم )نحو  30.85جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع .

سعر الدولار في مصر 

 

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس  فى بنوك ( الأهلى ،مصر ) نحو  30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس فى بنك التنمية الصناعية نحو  30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .

أعلى سعر شراء الدولار 

ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكى اليوم الخميس مسجلا 30.95جنيه للشراء

البنوك اجازة اليوم 

أعلن البنك المركزي تعطيل العمل بكل البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري،اليوم الخميس، علي أيستأنف العمل في جميع البنوك صباح اليوم الأحد 7 مايو2023

رفع سعر الفائدة الأمريكية 

وقرر مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في اجتماعه الذي عقد أمس، رفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس.

ورفع الاحتياطي الاتحادي الأمريكي مع نهاية اجتماعه، معدل الفائدة إلى نطاق بين 5 في المائة و5.25 في المائة. وهذه هي المرة العاشرة على التوالي التي يرفع فيها الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة منذ مارس 2022.

ويعد الرفع الأخير لأسعار الفائدة أمس القرارالعاشر على التوالي برفع معدلات الفائدة بعد اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ورُفع سعر الفائدة الرئيسي من 5 في المئة إلى 5.25 في المئة، وهو الأعلى منذ 2007، بينما كانت الفائدة قرب الصفر قبل عام.

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