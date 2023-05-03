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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الذهب ضد الدولار .. المعدن الأصفر ينتعش على حساب الأخضر

صدى البلد

تشهد أسواق الذهب هذه الفترة تذبذبا ملحوظا وغير مسبوق في الأسعار فتارة يسجل ارتفاعا وتارة أخرى انخفاضا وسط حالة ترقب مستمر بين التجار والمستهلكين . 

ويعد معدن الذهب أحد المعادن الثمينة الأكثر تداولًا في العالم، ويتم تداول الذهب في بورصة السلع، ويتم تحديد سعر الذهب بناءً على العرض والطلب على سعر أونصة أو أوقية الذهب مقابل الدولار الأمريكي.

ويتحرك الذهب في علاقة عكسية ضد الدولار وعوائد السندات وذلك منذ كون المعدن النفيس سلعة تسعر بالدولار، بينما تراجع العائد على السندات يعطي الفرصة للذهب للانتعاش في ظل خروج الأموال من أسواق السندات لصالح الذهب في أوقات عدم الاستقرار.

 

وأرجع بعض المحللين الاقتصاديين سبب ارتفاع الذهب، إلى أن ارتفاع سعر الذهب في نفس وقت ارتفاع سعر الدولار، سببه حالة عدم الاستقرار العالمية وكذلك زيادة الطلب عن المعروض، وعوامل أخرى مرتبطة بتوفير الدولار لاستيراد خام المعدن الأصفر.

وشهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء تراجعا حيث سجل عيار 21  انخفاضا بنحو 15 جنيها، كما تراجعت أسعار كل أعيرة الذهب في التعاملات المسائية مقارنة بأسعار الذهب أمس، فيما شهد سعر الذهب عالميا في بورصة التعاملات الفورية الآن ارتفاعا في تعاملات اليوم. 

وسجلت أسعار الذهب أكبر مكاسب يومية أمس الثلاثاء منذ شهر بتحقيق ارتفاع بمقدار 35 دولارا، في طريقها للاقتراب من أعلى مستوى تم تسجيله هذا العام عند 2048.76 دولار للأونصة في منتصف ابريل الماضي.

 

ارتفاع الذهب أمس واغلاقه فوق المستوى 2000 دولار أنهى سبع جلسات متتالية من الاغلاق تحت نفس المستوى، الأمر الذي يدل على تحفز أسواق الذهب لتسجيل المزيد من المكاسب هذا الأسبوع، ولكن في انتظار ما سيسفر عنه اجتماع البنك الفيدرالي اليوم.

وصدرت أمس بيانات JOLTS لتظهر أن فرص العمل في الولايات المتحدة انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ عامين عند 9.6 مليون في مارس. أيضًا انخفضت نسبة الوظائف الشاغرة إلى العاطلين عن العمل إلى 1.6 في مارس وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2021. 

ساعدت البيانات على تزايد التوقعات من ظهور تباطؤ قطاع العمالة في الولايات المتحدة حتى إذا لم تنخفض معدلات البطالة، وهو ما يزيد من الضغوط على البنك الفيدرالي ليوقف أسرع دورة لرفع أسعار الفائدة منذ 40 عاما.

وانخفض الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء لليوم الثاني على التوالي، حيث انخفض مؤشر الدولار اليوم بنسبة 0.4%، وذلك بعد أداء متذبذب يوم أمس، حيث سجل المؤشر أعلى مستوياته في 3 أسابيع عند 102.172 قبل أن يعود ويغلق على انخفاض بنسبة 0.2%.

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