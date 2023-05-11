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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نفوق 5 رؤوس ماشية في حريق حظيرة بأسيوط

نفوق 5 رؤوس ماشية
نفوق 5 رؤوس ماشية في حريق حظيرة بأسيوط

اندلع حريق في حظيرة مواشي بقرية المطيعة بمركز أسيوط ما أسفر عن نفوق 5 رؤوس ماشية دون وقوع خسائر بشرية.
تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد بورود بلاغ من النجدة بوقوع حريق في حظيرة ماشية بقرية المطيعة.

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انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق في حظيرة ماشية ملك " سيد. ع. م" أسفر عنه نفوق 5 رؤوس ماشية دون وقوع خسائر بشرية، وتمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد للمنازل المجاورة، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.

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