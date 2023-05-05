نفوق 16 رأس أغنام وبقر في حريق حظيرة ماشية بأسيوط

اندلع حريق في حظيرة ماشية بقرية عرب العطيات البحرية بمركز أبنوب مما أسفر عن نفوق 15 رأس أغنام و بقرة وإصابة 3 رؤوس جاموس.

تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد ورود بلاغ من النجدة بنشوب حريق في حظيرة ماشية بقرية عرب العطيات البحرية ملك " علي. ف. ع" 52 عاماً ونفوق عدد من رؤوس الأغنام والبقر الجاموس.



انتقل الى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الحماية المدنية والاطفاء وتبين من المعاينة والفحص نشوب في حظيرة ملحقة بالمنزل وأسفر الحريق عن نفوق 15 رأس أغنام وبقرة وإصابة 3 رؤوس جاموس وتمكنت قوات الحماية المدنية والاطفاء من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى المنازل المجاورة، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.