إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بأسيوط

أصيب 8 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي ومركبتي توك توك بطريق منفلوط / أسيوط الزراعي بمدخل كوبري قرية المندرة وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط العام.

تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي ومركبتين توك توك بمدخل كوبري قرية المندرة ووجود مصابين.

انتقل الى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة ملاكي ومركبتين توك توك.



أسفر الحادث عن إصابة كلا من " أسماء. ر. ع" 20 عاماً، كسور مضاعفة بالقدمين، و " سعدية. ع. س" 53 عاماً، كسر بالذراع الأيمن، و " عربي. ر. ع" 11 عاماً، كدمات بالوجه، و " مصطفى. س. ص" 32 عاماً، اشتباه كسر بالفخدين، و " صباح. س. م" 45 عاماً، جرح قطعي بالوجه، و " حنان. ر. ع" 20 عاماً، اشتباه كسر بالساق الأيسر، و " حنان. م. ح" 37 عاماً، اشتباه كسر بالعمود الفقري، و " علي. ع. س" 28 عاماً، كدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط العام، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.