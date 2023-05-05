مقتل شخص وإصابة 4 آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بأسيوط

لقى شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية بني هلال بمركز القوصية في أسيوط بسبب خلافات على أرض زراعية.



تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بعزبة عبدالوكيل التابعة لقرية بني هلال ووجود حالة وفاة ومصابين.



انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بسبب خلاف على تقسيم أرض زراعية، أسفرت عن مقتل " كمال. ع. أ" 50 عامًا وإصابة كلا من " عصام. م. ع" 42 عاماً، و " فوبطين. ص. ع" 55 عاماً، و " سعد. م. أ" 50 عاماً، و " عوني. م. أ" 45 عاماً، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى القوصية المركزي، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.