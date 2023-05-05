مصرع طفل وإصابة شاب صدمهما قطار بأسيوط

لقى طفل مصرعه وأصيب شخص آخر بعد أن صدمهما قطار أثناء عبورهما مزلقان قرية أم القصور بمركز منفلوط في أسيوط.



تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغ من النجدة باصطدام قطار شخصين أثناء عبورهما مزلقان قرية أم القصور.



انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص مصرع " محمود. ر. م" 4 أعوام، وإصابة " أحمد. م. ع" 30 عاماً، تم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى منفلوط المركزي والمصاب للمستشفى لتلقي العلاج، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.