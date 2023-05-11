وزير الخارجية: لا بد من احترام جميع الحقوق الخاصة بالقضية الفلسطينية

أكد سامح شكري وزير الخارجية ، إن الحقوق الكاملة لا تتجزأ، حيث أنه لابد من احترام كافة الحقوق الخاصة بالقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن قضية الإحتلال وحق الشعب الفلسطيني فى إقامة دولته حق يجب عمله.

وأضاف "شكري" خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزراء خارجية مصر و الأردن و ألمانيا و فرنسا عقب الاجتماع الوزاري لصيغة ميونخ حول عملية السلام، قائلاً :"هناك حق للكل للدفاع عن نفسه وهو ممنوح لكلا من الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وما نسعي لتجنبه أننا نخوض من دائرة مفرغة من العنف المتبادل، والذى يعقد القضية والتفاهم فى أهمية السلام والعيش المشترك".

وفى سياق متصل، أكد وزير الخارجية، أن القدس الشرقية تشهد اضطرابات بسبب الاعتداءات المستمرة، على المقدسات الإسلامية، و المسيحية، و التي منها المسجد الأقصى، مضيفاً أنه يجب على الدول الفاعلة و التي منها أعضاء مجموعة ميونخ، العمل بشكل استباقي على وقف الاعتداءات المستمرة على القدس، قبل أن تنزلق المنطقة لمواجهة واسعة النطاق.