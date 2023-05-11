مصر تطالب العالم بعمل استباقي لوقف اعتداءات الاحتلال المستمرة على القدس |فيديو

أكد سامح شكري وزير الخارجية ، أنه يتم الاجتماع اليوم في برلين ، للنقاش و تبادل الرؤى، حول مستجدات المرتبطة بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة و كذلك التحديات التي تعوق سبل إحياء السلام و العملية السلمية.

وتابع "شكري" خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزراء خارجية مصر و الأردن و ألمانيا و فرنسا عقب الاجتماع الوزاري لصيغة ميونخ حول عملية السلام، قائلاً :" و إنهاء التصاعد في معدلات القتل و العنف بحق الفلسطينيين، و توالي جولات التصعيد العسكري في قطاع غزة التي تشهد أحد فصولها حالياً بسبب الاعتداءات الإسرائيلية على غزة و مدن الضفة".



وأكد وزير الخارجية، أن القدس الشرقية تشهد اضطرابات بسبب الاعتداءات المستمرة، على المقدسات الإسلامية، و المسيحية، و التي منها المسجد الأقصى، مضيفاً أنه يجب على الدول الفاعلة و التي منها أعضاء مجموعة ميونخ، العمل بشكل استباقي على وقف الاعتداءات المستمرة على القدس، قبل أن تنزلق المنطقة لمواجهة واسعة النطاق.