الخارجية: هناك مسئولية تقع على الجانب الفلسطيني في تحقيق السلام

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن كل ما تحقق في العقبة وشرم الشيخ من وجود تواصل مباشر بين المسئولين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات من شأنها أن تجعل هناك تهدئة، يمنع استمرار الأعمال العسكرية.

وقال "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزراء خارجية مصر والأردن وألمانيا وفرنسا عقب الاجتماع الوزاري لصيغة ميونخ حول عملية السلام: "تأكد عدم جواز اتخاذ الإجراءات من اقتحامات وهدم منازل".

وأضاف وزير الخارجية: “يجب أن توضع الآليات الملائمة لتنفيذ ما تم التوصل إليه من اتفاق، واعتراف بإجراءات يجب أن تتخذ من الجانبين”.

وتابع: “هناك مسئولية تقع على الجانب الفلسطيني، في الاطلاع على المهام وتحقيق السلام والأمن والتعامل مع القضايا المرتبطة بالتهدئة”.