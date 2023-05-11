مؤتمر صحفي لـ كولر والشناوي قبل مواجهة الأهلي والترجي

يعقد المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والترجي التونسي في السابعة والربع مساء اليوم بتوقيت تونس، بحضور مارسيل كولر المدير الفني للفريق، ومحمد الشناوي كابتن الفريق.

ويتحدث كولر والشناوي أمام وسائل الإعلام في المؤتمر الصحفي قبل بدء المران الأخير للفريق، والذي يقام على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، الذي يستضيف مباراة الأهلي والترجي في الثامنة مساء غد بتوقيت تونس.

ويعقد كولر محاضرة مع اللاعبين داخل فندق الإقامة في الرابعة عصر اليوم، لمواصلة التحضير لمباراة الترجي والحديث في كل الأمور الفنية والخططية.

وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، بعد تخطي الرجاء المغربي في الدور ربع النهائي بمجموع لقاءي الذهاب والعودة، حيث فاز الفريق بهدفين دون رد في مباراة الذهاب على استاد القاهرة، وانتهت مباراة العودة بالتعادل السلبي على المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.