لمناقشة خطة العمل.. محافظ الدقهلية يستقبل رئيس هيئة الإسعاف المصرية الجديد

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتور عمرو رشيد رئيس مجلس ادارة هيئة الاسعاف المصرية، والدكتور احمد عبد الباقي مدير اسعاف الدقهلية الجديد والوفد المرافق لهما من رؤساء القطاعات المركزية بهيئة الاسعاف المصرية.



وتناول مختار خلال اللقاء خطة العمل لمرفق الاسعاف بالدقهلية والتيسيرات المطلوبة لممارسة العمل في قطاع الاسعاف علي اكمل وجه مؤكدا علي ضرورة الجاهزية والاستعداد الكامل لمرفق الاسعاف للتعامل الفوري مع ايه طوارئ بنطاق المحافظة، واشار "مختار" ان الخدمة الاسعافية لها دورها الرائد في انقاذ المواطنين من خلال التعامل الفوري مع اية أحداث طارئة.

فيما قدم "مختار" الشكر والتقدير لهيئة الاسعاف المصرية لما تقدمه من خدمات جليلة للمواطنين في المحافظات المصرية.

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