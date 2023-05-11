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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمناقشة خطة العمل.. محافظ الدقهلية يستقبل رئيس هيئة الإسعاف المصرية الجديد

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

 استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتور عمرو رشيد رئيس مجلس ادارة هيئة الاسعاف المصرية،  والدكتور احمد عبد الباقي مدير اسعاف الدقهلية الجديد والوفد المرافق لهما من رؤساء القطاعات المركزية بهيئة الاسعاف المصرية.


وتناول مختار خلال اللقاء خطة العمل لمرفق الاسعاف بالدقهلية والتيسيرات المطلوبة لممارسة العمل في قطاع الاسعاف علي اكمل وجه مؤكدا علي ضرورة الجاهزية والاستعداد الكامل لمرفق الاسعاف للتعامل الفوري مع ايه طوارئ بنطاق المحافظة،  واشار "مختار" ان الخدمة الاسعافية لها دورها الرائد في انقاذ المواطنين من خلال التعامل الفوري مع اية أحداث طارئة.

 

فيما قدم "مختار" الشكر والتقدير لهيئة الاسعاف المصرية لما تقدمه من خدمات جليلة للمواطنين في المحافظات المصرية.

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الإسعاف المصرية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المحافظات المصرية هيئة الإسعاف المصرية رئيس هيئة الإسعاف المصرية مرفق الاسعاف محافظ الدقهلية

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